Что изменится в законах в июне

Ограничение продажи вейпов, отказ от биометрии в МФЦ и выборы во время военного положения. Главные нововведения в законах — в обзоре РБК

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Ужесточение продажи вейпов

С 1 июня вступают в силу ограничения при продаже вейпов. Закон ужесточает правила продажи устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Теперь их можно будет купить только в специальных магазинах, продажа на выставках и ярмарках будет запрещена. Также устройства нельзя будет купить в автомате или дистанционным способом.

С сентября 2023 году начнут действовать другие положения закона, в частности, запрет на оборот никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и «добавок, усиливающих никотиновую зависимость», а также введение на такую продукцию минимальной цены.

Отказ от биометрии

С 1 июня можно будет отказаться от сбора и обработки биометрических персональных данных (образец голоса и изображение лица) в любом МФЦ. В этом случае размещение таких данных в Единой биометрической системе будет запрещено. За несовершеннолетних детей отказ могут оформить родители или опекуны. В законе подчеркнуто, что сдача биометрических данных — добровольный процесс. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрию, нельзя будет отказывать в услугах.

Выборы при военном положении

29 мая Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы на территориях, где введено военное положение. По общему правилу документ вступает в силу в течение 10 дней со дня официального опубликования. Проведение выборов будет возможно после консультаций Центральной избирательной комиссии России с Минобороны и ФСБ. Закон разрешает проводить голосование как на всей территории, где объявлено военное положение, так и на ее части.

Военное положение действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Владимир Путин ввел его указом в октябре 2022 года. Территории вошли в состав России после референдума в сентябре 2022 года. В законах о принятии регионов указывалось, что осенью 2023 года там пройдут выборы, однако ранее законодательство запрещало организацию голосования во время военного положения.

Прекращение гражданства Украины

С 17 июня вступает в силу закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД о нежелании в нем состоять. Заявление за несовершеннолетнего может подать родитель или опекун. Со дня подачи заявления граждане обязаны воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта или других украинских личных документов.

Закон может коснуться более 2 млн человек, указал сенатор Владимир Полетаев. Число граждан России, имеющих одновременно гражданство Украины, выросло в связи с принятием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отмечалось в пояснительной записке. Затрудненный выход из гражданства не позволял таким лицам занимать государственные и муниципальные должности.

Регулирование деятельности ОНК

С 4 июня начинает действовать закон, меняющий порядок формирования и финансирования Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Согласно одобренному закону финансирование ОНК возлагается на региональные общественные палаты. Документ расширяет перечень мест принудительного содержания, подлежащих общественному контролю, — помимо мест лишения свободы, туда вошли учреждения, исполняющие наказания в виде принудительных работ.

Изменены требования к сроку деятельности НКО, которая выдвигает кандидатуры в ОНК: он сокращен с пяти лет до трех. Закон также наделяет Совет Общественной палаты правом прекращать полномочия члена ОНК в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей или грубого нарушения этического кодекса.

Отмена российских «зеленых карт»

С 1 июня 2023 года прекращаются двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта» между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и страховыми бюро стран Евросоюза. Это отменяет действие «зеленых карт» — международных полисов страхования автогражданской ответственности. Система объединяет 48 государств, Россия входит в нее с 2009 года. Теперь, для того чтобы передвигаться по территории ЕС и Швейцарии на автомобилях, зарегистрированных в России, водителям будет нужно приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны.

«Зеленые карты» продолжат действовать в странах, не разорвавших соглашение, например, в Азербайджане, Белоруссии, Турции, Иране, Израиле, Тунисе и Марокко.

Надбавки по ипотечным кредитам

С 1 июня Банк России уточнил условия надбавок по ипотечным кредитам для заемщиков с предельной долговой нагрузкой не выше 60% (отношение платежей по всем кредитным обязательствам к среднемесячному доходу). Надбавки не будут применяться при программах «льготной ипотеки», а также в случае, если первоначальный взнос составит не менее 20%. С 2024 года, чтобы к займу не применялись повышающие коэффициенты, первый взнос заемщика по ипотеке должен составлять не менее 30%.

«Это означает, что кредиты с низким первоначальным взносом будут дороже для банков, поскольку им придется резервировать больше капитала, чем по кредитам с более высоким взносом», — уточнили в ЦБ.

Это последний этап настройки ограничений по ипотеке. С 1 мая регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, а с 30 мая ЦБ обязал банки формировать дополнительные резервы по рискованной ипотеке, выданной после 15 марта 2023 года.

Товарные знаки самозанятым

С 29 июня товарные знаки разрешается регистрировать всем физическим лицам, в частности, самозанятым или оказывающим услуги по гражданско-правовому договору. Ранее владеть товарными знаками могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели.