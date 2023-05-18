Госдума приняла в третьем чтении закон о выборах при военном положении

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законы о проведении выборов в новых регионах России, где введено военное положение. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

В сентябре 2023 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в едином дне голосования. По новому закону эти регионы получают право самостоятельно устанавливать особенности реализации отдельных положений федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Закон устанавливает детали проведения выборов при введении на территориях военного положения. При введении военного положения губернатор вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов на территории субъекта. ЦИК не позже чем через пять дней со дня поступления такого предложения проводит консультации с Минобороны и ФСБ, по итогам которых принимает решение о назначении выборов, причем с возможностью сокращения сроков избирательных действий, или об отклонении предложения губернатора.

Если ЦИК принимает решение назначить выборы, то сразу же сообщает об этом президенту, а если отклоняет предложение — то губернатору. Если подготовка и проведение выборов в такой ситуации представляют угрозу жизни и здоровью граждан, комиссия информирует об этом главу государства, однако если опасные обстоятельства устранены, кампания может быть возобновлена.

Присоединенным регионам дали право самостоятельно установить особенности проведения выборов. В частности, там:

предусматривается возможность создания избирательных участков за их пределами;

граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие;

зарегистрированным кандидатам будет достаточно информировать избирательные комиссии о наличии счетов и вкладов за пределами России с указанием не зависящих от кандидата обстоятельств, по которым эти счета не могут быть закрыты.

Военное положение — особый правовой режим, вводимый на территории России главой государства в соответствии с Конституцией в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против страны.



В период действия военного положения могут ограничиваться права и свободы граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц. В частности, в соответствии со ст. 7 закона «О военном положении» на территории, где оно введено, не проводят референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления. Военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с октября прошлого года. Президент России Владимир Путин постановил принять данные меры, «учитывая, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила».

По словам одного из автора поправок, председателя комитета Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, они нужны, чтобы согласовать разные законодательные акты. «В законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие [с законом о военном положении] и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», — пояснил депутат.