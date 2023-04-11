Госдума запретила продажу вейпов несовершеннолетним

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Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли законопроект о запрете продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе безникотиновых. Трансляция шла на сайте нижней палаты.

Также законопроект предусматривает запрет розничной торговли «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их компонентами на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что закон приянт для защиты здоровья детей, поскольку в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, которые повышают риск развития злокачественных образований.

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