Путин запретил принудительный сбор биометрии

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране единой системы обработки биометрических данных граждан, следует из информации на сайте Госдумы.

Закон определяет закрытый перечень категорий биометрии для идентификации и аутентификации, которые можно собирать с согласия гражданина, — это только образцы голоса и изображения лица. Сбор геномной информации запрещен.

Документом устанавливается, что сдача биометрических данных — добровольный процесс. Сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить только с разрешения родителей. Гражданам, которые не хотят сдавать данные, нельзя будет отказывать в услугах.

Отказаться от сдачи биометрии можно будет в любом отделении МФЦ. Отозвать ранее данное согласие на обработку данных возможно через «Госуслуги».

Биометрические данные будут храниться и обрабатываться в единой системе, которая будет работать в привязке к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Хранить, обрабатывать и использовать биометрические данные разрешено только на территории России. Оператор базы будет нести гражданскую, уголовную и административную ответственность.

Законопроект об идентификации и аутентификации россиян с помощью биометрии внес в Госдуму депутат от партии «Единая Россия» Антон Горелкин. Документ предусматривал принудительный сбор биометрии — эту идею раскритиковал СПЧ. Проект был значительно переработан, 21 декабря его приняла Дума, а через два дня и Совет Федерации.