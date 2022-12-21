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Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

Госдума приняла закон о единой базе биометрических персональных данных
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении закон о единой биометрической системе граждан. Об этом сообщается на сайте Думы.

В законе подчеркивается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить только с разрешения родителей. Отказаться от сдачи данных можно в любом отделении МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрию, нельзя будет отказывать в услугах.

Закон определяет закрытый перечень категорий биометрии для идентификации и аутентификации, которые предлагается собирать с согласия гражданина — это образец голоса и изображения лица. Сбор геномной информации запрещается. Сданную биометрию можно удалить, отозвав согласие на обработку, за несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны. Также закон запрещает «любое иностранное участие» в хранении и обработке биометрических данных.

Чтобы контролировать работу законопроекта, правительство создаст координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии. Туда включат экспертное сообщество, религиозные организации и представителей общественности.

Законопроект об идентификации и аутентификации россиян с помощью биометрии внес в Госдуму депутат от партии «Единая Россия» Антон Горелкин.

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После первого чтения глава Совета по правам человека Валерий Фадеев просил спикера Госдумы Вячеслава Володина провести парламентские слушания по законопроекту о единой биометрической системе. Совет посчитал, что принятие документа может привести к ущемлению конституционных прав граждан.

Также законопроект раскритиковала Русская православная церковь. Она отметила необходимость дать гражданам право отказываться от передачи биометрии — это было учтено в поправках. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сказал, что большинство из предложенных поправок учтены ко второму чтению, законопроект был кардинально переработан.

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биометрические данные Госдума Закон
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