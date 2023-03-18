Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня заявки

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Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД о нежелании в нем состоять. Документ опубликован на портале правовой информации.

Лица, подавшие такое заявление, перестают считаться гражданами Украины с момента подачи заявления. Закон предусматривает, что граждане обязываются «воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины», в том числе от получения и использования украинского паспорта или других украинских личных документов, за исключением случаев, когда они требуются для прекращения гражданства Украины.

Аналогичное заявление могут подать родители или официальные представители детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, от их имени. То же касается опекунов, если ребенок сирота.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Как сообщил первый заместитель главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, по прогнозам МВД, закон может коснуться более 2 млн человек, сообщает «Интерфакс».

Законопроект о прекращении гражданства Украины в день подачи в МВД заявления был внесен в декабре группой депутатов: Сергеем Леоновым (ЛДПР), Артемом Туровым («Единая Россия»), Сергеем Кабышевым («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Леонидом Калашниковым (КПРФ). После принятия новых регионов в состав России граждане, постоянно проживающие на этих территориях, автоматически приобретали российское гражданство после принесения присяги.

В 2022 году количество иностранцев, получивших российское гражданство, составило чуть более 691 тыс. человек. Большая их часть — украинцы, почти 43% от общего числа о приобретении гражданства — около 297 тыс. В статистике МВД с января по декабрь 2022 года жители ДНР и ЛНР учитываются отдельно — гражданство в течение прошлого года получили 4891 житель ДНР и 1991 житель ЛНР.

В июле указом Путина был введен упрощенный порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. Жители ДНР и ЛНР получили право на упрощенный порядок еще в 2019 году, жители Херсона и Запорожья — в мае 2022-го.