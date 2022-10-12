ЦБ разработал меры против пузыря из-за ипотеки по сверхнизким ставкам

В планах ЦБ — ввести для банков повышенные надбавки на ипотеку по сверхнизким ставкам или применить прямые ограничения на выдачи. Летом на такую ипотеку «от застройщиков» приходилось две трети выдач в сегменте нового жилья

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

ЦБ раскрыл, каким образом в России может быть ограничена ипотека по экстремально низкими ставкам, которую банки выдают по партнерским программам с застройщиками. Регулятор рассматривает два варианта надбавок для таких кредитов и дополнительные требования по созданию резервов, чтобы дестимулировать банки, говорится в опубликованном консультационном докладе Банка России (.pdf). Кроме того, ЦБ намерен провести «разъяснительную и надзорную работу» с участниками рынка.

По мнению регулятора, практика «льготной ипотеки от застройщика» увеличивает риски образования пузыря на рынке сначала за счет «технического» разгона цен на жилье, а затем и в случае схлопывания пузыря.

Как ипотека «от застройщиков» стала массовой «Сейчас, может быть, многие видят, [что] есть низкие ставки, даже близкие к нулю, так называемая ипотека от застройщиков. Хотела бы предостеречь: это чисто маркетинговый ход <…>, во многом это введение в заблуждение заемщиков», — заявила 16 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина. К тому моменту ЦБ уже начал обсуждать с некоторыми крупными банками, какие риски несет субсидируемая ипотека от застройщиков, и прорабатывать возможные варианты ограничений, говорили два источника РБК на финансовом рынке. Как отмечается в докладе ЦБ, после начала кризиса в России изменилась структура выдач ипотеки: повышенным спросом стали пользоваться программы с низким уровнем первоначального взноса и те, где процентная ставка снижается за счет субсидии от продавцов недвижимости. Причем льготы «от застройщиков» стали комбинироваться с государственными программами льготной ипотеки. В итоге с начала лета почти две трети кредитов на новостройки выдавались по сверхнизким ставкам, показал опрос ЦБ пяти крупнейших банков.

Почему ЦБ считает опасной ипотеку по сверхнизким ставкам

По оценке Банка России, в августе средневзвешенная ставка на рынке первичной ипотеки в России достигла 3,7%, упав с начала года на 2,2 п.п. Но несмотря на это, риски от такой ипотеки возрастают, считает регулятор. В основном они связаны с искажением стоимости недвижимости: разницу между «квазильготной» и рыночной ставкой банку компенсирует застройщик, а расходы на такие программы девелоперы закладывают в стоимость квартир, завышая ее. Банки, в свою очередь, рассчитывают величину желаемых комиссий в зависимости от прогнозов, как быстро заемщик будет гасить выданный кредит. В ЦБ считают, что этот механизм может нести негативные эффекты как для сторон таких сделок — заемщиков, банков, застройщиков, так и для госбюджета и финансовой системы в целом.

Покупка недвижимости по завышенной стоимости может создать риск, что заемщик не сможет продать ее на вторичном рынке без потерь, «если только цены на недвижимость за время владения не выросли на 30%», говорится в докладе. Это, по мнению ЦБ, ограничит возможность граждан улучшать жилищные условия, а также может спровоцировать ситуацию, что при дефолте клиента и денег от продажи залогового жилья не хватит на погашение обязательств.

«Кроме того, снижение процентных выплат по кредиту влияет на налоговый вычет по процентам, что снижает совокупную выгоду для заемщика», — указывает регулятор.

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Проблемы у банков могут возникнуть, если те не учли, что ипотека по сверхнизким ставкам может погашаться заемщиками гораздо дольше, чем рыночная. Если этот фактор не учтен в комиссии, которую кредитор получает от застройщика, доходность таких программ может стать низкой или вовсе отрицательной.

«Удлинение фактического срока жизни кредита также увеличивает кредитный риск — вероятность дефолта на всем сроке жизни кредита (lifetime PD) больше примерно на 5 п.п.», — предупреждает ЦБ.

Застройщики тоже рискуют, хотя их можно считать «бенефициарами данной схемы», говорится в докладе. Выплата комиссий банкам-партнерам требует от девелоперов поддержания постоянного денежного потока.

Ипотека «от застрощиков» часто комбинируется с государственными программами льготной ипотеки, ставка по которым субсидируется из бюджета. Если сроки погашения таких кредитов удлиняются из-за сверхнизких ставок, для бюджета это означает «увеличение общих расходов» и повышенные процентные риски при росте ставок на рынке.

«Это будет приводить к росту фискальных рисков в самые неподходящие моменты: в условиях кризиса, когда и так снижаются доходы и растут расходы бюджета», — предупреждает ЦБ.

Банк России также указывает, что ипотека по сверхнизким ставкам «маскирует снижение цен на недвижимость», которое обычно наблюдается в кризис. «Таким образом, программа задает неверные ориентиры для принятия решений покупателями, инвесторами, создает предпосылки для искусственного роста цен в отрыве от благосостояния домохозяйств и последующей серьезной коррекции рынка», — говорится в докладе.

Триггером стресса на рынке недвижимости и ипотеки может стать ухудшение макроэкономической ситуации, считает ЦБ. Падение ВВП и реальных доходов населения регулятор пока считает умеренным: экономика во втором квартале упала на 4% в годовом выражении, а реальные доходы — на 0,8%.

Как планируется купировать риски «квазильготной» ипотеки

Банк России рассматривает несколько вариантов надбавок, которые могут применяться при выдаче таких кредитов: