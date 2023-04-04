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Политика ,  
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ФСИН предложила обязать членов ОНК заранее предупреждать о посещении СИЗО

ФСИН предложила обязать членов ОНК предупреждать о посещении СИЗО за 48 часов
Во ФСИН считают, что это позволит «организовать личную безопасность» наблюдателей. Инициатива сделает правозащитную деятельность «несостоятельной, имитационной», уверен глава столичной ОНК. Его поддержали 50 коллег в регионах
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний разработала проект приказа, по которому члены Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) должны будут заранее предупреждать о своем намерении посетить следственные изоляторы — за 48 часов до визита.

В проекте говорится, что наблюдателю нужно будет сообщить о визите в территориальный орган ФСИН, в ведении которого находится СИЗО. Затем эту информацию передают начальнику изолятора, который «уточняет наличие обстоятельств, препятствующих посещению членами комиссии СИЗО». Если их выявят, члена ОНК не пустят в учреждение, о чем руководство изолятора должно письменно уведомить комиссию.

В пояснительной записке говорится, что это делается не только для установления возможных препятствий для визита, но и «организации личной безопасности членов общественной наблюдательной комиссии».

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сказала РБК, что это может парализовать работу наблюдателей и сделать ее «просто профанацией». «Невозможно уведомлять ту структуру, которую ты проверяешь, за 48 часов — она будет готовиться к проверке, — отмечает она. — Плюс у нас бывает масса экстренных звонков: что кого-то прямо сейчас пытают, что кто-то прямо сейчас умирает. И как в этой ситуации можно ждать 48 часов? Сейчас мы уведомляем ФСИН перед тем, как зайти в СИЗО или колонию, и можем в любое время попасть туда, в том числе ночью, в праздники. Это настоящий общественный контроль. Теперь, видимо, решено свести на нет любой контроль общественников. Это приведет к тому, что люди, которые там работают, будут понимать, что с заключенными можно делать все что угодно. За 48 часов можно следы убрать и все что угодно».

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил журналистам, что в случае принятия проекта деятельность комиссии по защите прав заключенных будет фактически остановлена, она станет «несостоятельной, имитационной». Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что против инициативы выступают более 50 представителей региональных ОНК.

Ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников уверен, что нововведение «направлено на уничтожение Общественных наблюдательных комиссий».

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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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