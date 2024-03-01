Какие законы вступают в силу в марте 2024 года

Что изменится в законах в марте

Ограничения ипотеки, два новых военных округа, краткосрочный полис ОСАГО и требования к зоомагазинам. Главные нововведения в законах — в обзоре РБК

Запрет популяризации VPN

С 1 марта Роскомнадзор начнет блокировать ресурсы, популяризирующие сервисы по обходу блокировок. В новом приказе ведомство расширило список критериев, являющихся основанием для ограничения доступа. В перечень добавлены следующие пункты: наличие сведений о действиях и способах, которые позволяют получить доступ к уже заблокированным сайтам; наличие информации, которая убеждает в привлекательности использования таких способов; а также предложение приобрести программу, обеспечивающую доступ к запрещенным ресурсам. Исключение составит «научная, научно-техническая и статистическая информация».

Документ будет действовать до 1 сентября 2029 года. Постановление правительства, разрешающее Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода ограничений, вышло в ноябре 2023-го.

Новые военные округа

С 1 марта в России появятся два новых военных округа — Московский и Ленинградский.

В Московский округ, согласно указу президента, вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Москва. В Ленинградский — республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ (НАО) и Санкт-Петербург.

Ленинградский и Московский военные округа существовали до сентября 2010 года, когда были объединены в Западный округ. О планах вновь разделить его заявил в декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу.

ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в границы Южного военного округа.

Ужесточение требований к ипотеке

С 1 марта увеличиваются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам как на новостройки, так и на вторичное жилье. Надбавки будут связаны с размером первого взноса и уровнем текущей долговой нагрузки заемщиков. Например, для кредитов на новостройки заемщикам с первым взносом в размере 15–20% при показателе долговой нагрузки выше 80% (соотношение платежей по кредитам клиента к его ежемесячным доходам) показатель повышается с четырех до восьми.

Банк России объяснил необходимость такой меры стремлением «ограничить риски закредитованности граждан».

Регулирование табачного рынка

С 1 марта становится обязательным наличие лицензии для производства, экспорта и импорта табачных и никотинсодержащих изделий. При отсутствии разрешения на производство оборудование, согласно закону, должно быть законсервировано. Лицензирование будет также необходимо для тех, кто поставляет и хранит такие изделия. Контролировать процесс будет Росалкогольтабакконтроль: табачные изделия без необходимых лицензий подлежат изъятию.

Отчет о валютных активах экспортеров

С 1 марта российских экспортеров обяжут предоставлять Банку России информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, включая данные о своих «дочках». ЦБ не будет размещать на своем сайте перечень отчитывающихся перед ним экспортеров — он самостоятельно установит порядок оповещения резидентов об их включении в этот перечень.

Изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, указано в пояснительной записке.

Краткосрочный полис ОСАГО

2 марта вступает в силу закон, разрешающий владельцам машин заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев (ранее полис оформляли на год). Краткосрочное ОСАГО может быть востребовано россиянами, редко использующими свои автомобили или планирующими продать их в ближайшие несколько месяцев.

Запрет на экспорт бензина

С 1 марта по 31 августа правительство России вводит запрет на экспорт бензина. Он не касается поставок согласованных объемов в страны ЕАЭС (включает Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Винные этикетки

С марта производителей винодельческой продукции обяжут указывать на этикетке или контрэтикетке информацию о виде, производителе и сорте винограда. Шрифт должен быть контрастным и легкочитаемым, размером не менее восьми пунктов, указано в законе. Продукцию, которую маркировали до марта, можно реализовать без учета этого правила до окончания срока годности.

Учет сельхозживотных

С 1 марта маркировка и учет сельскохозяйственных животных станет обязательной. Закон не распространяется на домашних питомцев. Регистрировать нужно будет крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец и коз, домашних птиц, кроликов и тому подобных. У каждого вида указано, как его нужно маркировать — индивидуально или группами. Регистрацию оплачивают владельцы животных.

Высадка россиян из поездов в Литве

С 1 марта власти Литвы ограничат высадку и посадку граждан России, следующих поездом в Калининградскую область, на станции Кяна, сообщил портал 15min со ссылкой на постановление правительства республики.

Кяна — пригород Вильнюса, который находится недалеко от границы с Белоруссией. Ранее пассажиры, у которых были паспорта европейских стран, нетуристические шенгенские визы или виды на жительство, могли входить и выходить на этой станции, а с туристическими визами оттуда можно было выехать в Россию.

Маркировка напитков в банках

С марта также вводится обязательная маркировка безалкогольных напитков в банках, в том числе алюминиевых, которая действовала только для напитков, продающихся в стекле. Мера должна помочь сократить долю фальсификата и контрафакта. Цифровой код будут наносить на упаковку.

Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для многих товаров: кроме упакованной воды в список входят меховые вещи, обувь, табачная продукция, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочные изделия.

Правила для зоомагазинов

С 1 марта вступает в силу постановление правительства, устанавливающее требования к местам торговли животными. В помещениях должен поддерживаться режим освещения, «приближенный к естественному циклу», продавцов обяжут содержать раздельно виды животных в зависимости от их биологических особенностей.

Законом также определены размеры клеток, вольеров и аквариумов в зависимости от возраста и веса животного. Вольер для кошек обязательно должен быть оборудован устройством для стачивания когтей, а котятам и щенкам надо предоставить прорезыватель для зубов.

Выплата страхового возмещения по вкладам

С 19 марта заявление о выплате возмещения по вкладам будет возможно подать в электронной форме: через сайт Агентства по страхованию вкладов или портал «Госуслуги». Согласно действующему законодательству вклады физлиц, ИП малого и среднего бизнеса, открытых в рублях и валюте, застрахованы. Это значит, что, если у кредитной организации отзовут лицензию на осуществление банковских операций или она приостановит деятельность по другой причине, деньги вернут.