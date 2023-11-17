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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с методами обхода блокировок

Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с информацией об обходе блокировок
РКН сможет вносить в реестр запрещенных сайтов ресурсы с информацией об обходе блокировок, с таким предложением ранее выступило Минцифры
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Правительство разрешило Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок, следует из постановления кабмина.

В документе говорится, что в Единый реестр запрещенной информации можно вносить сервисы, где содержатся сведения «о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

С предложением наделить РКН такими полномочиями в начале сентября выступило Минцифры. Позднее Роскомнадзор разработал критерии оценки для ограничения доступа к сайтам. В их числе — наличие там информации, которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к закрытым в России ресурсам и обосновывает их преимущества.

Минцифры раскрыло принцип блокировки VPN-сервисов
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Фото:РБК

Помимо закрытия доступа к сайтам, Роскомнадзор блокирует и работающие в России VPN-сервисы. Россияне стали активно скачивать их после февраля 2022 года, когда начались военные действия на Украине, а под блокировку в стране попали сотни интернет-СМИ, социальные сети и другие сервисы (по состоянию на начало июня РКН закрыл доступ к 206 тыс. ресурсов с информацией, которую власти посчитали недостоверной).

В Минцифры заявляли, что доступ закрывают к тем программам, которые экспертная комиссия посчитает угрозой. Ведомство признало, что из-за блокировки российские компании, использующие VPN-сервисы в рабочих целях, например, для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть, могут испытывать трудности. Там предложили бизнесу обратиться в профильные ведомства для проверки и последующего снятия блокировки. С 2021 года и по состоянию на конец октября в России заблокировали 167 VPN-сервисов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роскомнадзор правительство блокировка сайтов VPN
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