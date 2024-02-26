Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов

В России воссозданы два военных округа — Ленинградский и Московский, следует из указа президента Владимира Путина. Кроме того, в Южный округ добавлены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области

Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Опубликован указ президента Владимира Путина о военно-административном делении России. В нем, в частности, обозначены, какие регионы относятся к Ленинградскому и Московскому военным округам. О необходимости воссоздать их в декабре 2022 года заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Так, к Ленинградскому округу будут отнесены Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ (НАО) и Санкт-Петербург. Северный флот вошел в состав новообразованного округа, ранее у него был статус военного округа в административных границах Коми, Архангельской, Мурманской областей и НАО.

К Московскому округу были отнесены Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Москва.

Ленинградский и Московский военные округа существовали до сентября 2010 года, когда были объединены в Западный округ. Тогда же на базе Северо-Кавказского округа был создан Южный военный округ; а на базе Приволжско-Уральского — Центральный военный округ. Сибирский и Дальневосточный округа были преобразованы в Восточный.

В Южный военный округ, согласно новому указу, также были добавлены новые регионы: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Осенью 2022 года они вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов. О том, что новые регионы войдут в Южный округ, Минобороны сообщило в сентябре 2023 года в документе.

В декабре 2022 года Шойгу заявил, что в России необходимо создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский. «Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — сказал он. О необходимости создания двух новых округов также написал в июне 2023 года заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. Швеция подавала заявку на вступление в мае 2022-го, но против долгое время выступали Венгрия и Турция. Последняя в январе 2024 года одобрила шведскую заявку. В парламенте Венгрии в ближайшее время пройдет голосование по принятию Швеции в альянс. У Финляндии после вступления в НАТО могут возникнуть проблемы с Россией, связанные с созданием Ленинградского военного округа, говорил Путин в декабре 2023 года.