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Шойгу заявил о необходимости создать два новых военных округа
Сергей Шойгу
В России необходимо создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на коллегии ведомства, трансляцию ведет РБК.
«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России <...>. Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский округа», — сказал Шойгу.
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