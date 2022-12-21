Шойгу заявил о необходимости создать два новых военных округа

Сергей Шойгу (Фото: РБК)

В России необходимо создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на коллегии ведомства, трансляцию ведет РБК.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России <...>. Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский округа», — сказал Шойгу.

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