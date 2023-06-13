Путин подписал закон о госрегулирования табачного рынка

На рынке табачных изделий вводится госреуглирование: правительство будет определять минимальную цену на такую продукцию, а также обяжет производителей и поставщиков получать лицензии

Цех табачной фабрики (Фото: Кирилл Кейлин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака. Документ, который регулирует производство, оборот и ввоз в страну табачной и никотинсодержащей продукции, опубликован на офицальном правовом портале. В пояснительной записке к документу говорится, что за основу для модели регулирования рынка табачной продукции взята система госрегулирования и контроля алкогольного рынка.

Закон, который вступает в силу с 1 сентября 2023 года, предусматривает лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табака, устанавливает требования к оборудованию для производства такой продукции, а также предусматривает регулирование оборота с помощью системы маркировки «Честный знак».

Кроме того, документ содержит положения о государственном регулировании цен на табачную и никотинсодержащую продукцию — правительство будет устанавливать минимальную цену для розничного рынка.

Все требования закона распространяются в том числе на электронные сигареты.

Некоторые требования закона вступят в силу позднее. Так, с 1 июля 2025 года на складах и в производственных помещениях производителя соответствующей продукции и сырья запретят размещать основное технологическое оборудование, не находящееся у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении. Лицензирование предусмотрено как для тех, кто занимается производством никотинсодержащих изделий, так и для тех, кто их ввозит и хранит.

Для того, чтобы предотвратить незаконный выпуск табачных изделий, закон вводит обязательную госрегистрацию оборудования для их производства. Виды такого оборудования будет определять правительство. При отсутствии лицензии на производство таких товаров оборудование должно быть законсервировано под контролем федерального органа по контролю и надзору, мера вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Вновь использовать оборудование можно будет только после его расконсервации — также под контролем надзорных органов. Также в законе определяется, что является основанием для пресечения незаконного производства и оборота табачной продукции и сырья для нее. С этой же даты начнут действовать нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, которую определит кабмин.

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