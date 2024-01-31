Дума рассмотрит конфискацию имущества по делам о фейках. Что это значит

Что кроме телефона и компьютера могут конфисковать по делам о фейках об армии, как доказывается намерение финансировать запрещенную организацию и по каким статьям суды смогут лишить званий — разбирался РБК

Государственная дума Российской Федерации, Москва (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Госдума 31 января рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает лишение званий и конфискацию имущества за распространение фейков об армии. По предлагаемым нормам конфисковать у осужденных смогут, например, телефоны и компьютеры, а также автомобили и деньги на счетах, считают опрошенные РБК юристы. Как может проходить конфискация имущества и можно ли будет лишить народного артиста звания за комментарий в сети, разбирался РБК.

Что предлагают депутаты

Законопроект предлагает изменения в несколько статей УК и УПК, его авторами выступили 395 депутатов (почти 90% от общего количества). Документ внесли в нижнюю палату парламента 22 января. Этап первого чтения он прошел 24 января, после этого на представление поправок было отведено три дня. Второе чтение документа состоится 31 января.

Поправками предлагается дополнить пункт «а» ч. 1 ст. 104.1 УК «Конфискация имущества», который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определенных преступлений. К этим преступлениям теперь предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (ст. 207.3, была введена в УК в марте 2022 года) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (ст. 280.4, введена в УК в июле 2022 года). При этом к этим статьям в перечне предлагается добавить условие: «если преступление совершено из корыстных побуждений».

Кроме того, предлагается дополнить пункт «в» той же части статьи 104.1, где прописано, что конфискации подлежат деньги, ценности и другое имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, экстремизма, преступного сообщества и так далее. К списку этих преступлений авторы хотят добавить финансирование деятельности, направленной против безопасности России, путем совершения любого «диверсионного» преступления (ст. 281 — 281.3 УК, в том числе диверсия, содействие диверсии, обучение диверсионной деятельности).

Статью 280.4 (Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России) авторы предлагают расширить новыми квалифицирующими признаками: если преступление было совершено «из корыстных побуждений или по найму», а также «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

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В эту статью также вносятся все преступления диверсионной направленности, которые после этого будут считаться деятельностью, направленной против безопасности России. Максимальное наказание по ст. 280.4 — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Вносятся дополнения и в ст. 48. В ней прописано, что суд может лишить осужденного специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Авторы законопроекта считают, что в этой статье необходимо указать конкретные статьи, за которые человек может быть лишен званий и наград:

это те же статьи 207.3 (распространение фейков об армии) и ч.1 ст. 280.4 (призывы к деятельности против безопасности государства)

ст. 280 (публичные призывы к экстремизму)

ст. 281 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России)

ч. 1 ст. 280.3 (дискредитация вооруженных сил)

ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства)

ст. 282.4 (неоднократное демонстрирование нацистской, экстремистской символики)

ч. 1 и 2 ст. 284.1 (работа нежелательной НПО)

ст. 284.2 (призывы к введению санкций против России)

ст. 284.3 (содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует)

ст. 354.1 (реабилитация нацизма)

В пояснительной записке говорится, что реализация этих изменений в законодательство направлена на «упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства». Правительство одобрило инициативу.

Что может быть конфисковано

Юристы, с которыми поговорил РБК, указывают на то, что конфискации будет подлежать только то, что связано с преступлением, в котором обвиняют человека. По закону это, например, вознаграждение за преступление, если оно было совершено по найму, доходы от преступно нажитого имущества, средства, предназначенные для финансирования преступной деятельности, уточняет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. При этом единственную квартиру по закону конфисковать не могут. «Для уголовной конфискации главное — доказать связь имущества с совершенным преступлением», — добавляет он.

С этим согласен и адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Джамали Кулиев. Он также предполагает, что будут конфискованы средства, с помощью которых совершалось преступление, например, телефон или компьютер.

Председатель коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», доктор юридических наук Людмила Айвар поясняет, что информация, распространение которой наказывается по ст. 207.3, как правило тиражируется на бумажном носителе (газеты, брошюры) или в интернете. «Для того, чтобы все это разместить и совершить преступление, человек должен воспользоваться либо печатным станком, на котором он готовит эти листовки и газеты, либо мобильными устройствами, а именно компьютером, ноутбуком, планшетом, телефоном. Эти орудия преступления, как их потом называет следствие, изымаются и скорее всего далее конфискуются», — пояснила она.

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин МФЮА им. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент Сергей Дубовиченко отмечает, что конфискация рассматривается как мера уголовно-правового характера и не относится к наказанию. «Этим она отличается от конфискации, предусмотренной УК РСФСР и УК России, который действовал до 8 декабря 2003 года, тогда подлежало изъятию в доход государства всего или части имущества, принадлежавших осужденному. К примеру, конфискации подлежит предмет взятки или оружие, использованное для совершения преступления. Иными словами, конфисковать можно только то имущество, которое лицо получило в результате совершения преступления», — поясняет он.

Адвокат Леонид Соловьев добавляет, что в рамках изыскания имущества, подлежащего конфискации, могут быть оспорены, например, сделки, которые заключил обвиняемый с целью сокрытия имущества от этой конфискации. «Обычно данное имущество необходимо соотнести с деятельностью, в которой обвиняют человека (например, доказать, что эти деньги использовались для финансирования группы) но, если честно, предполагается просто указание на то, что на эти деньги человек жил, и потому это подлежит конфискации. На стадии следствия обычно все имущество, которое удается привязать к обвиняемому, арестовывают до приговора», — говорит Соловьев. Он допускает, что могут быть конфискованы автомобили, загородные участки, денежные средства на банковских счетах.

Что касается конфискации средств, которые используются для финансирования деятельности, направленной против безопасности государства (проектируемая норма в п. «в» ч. 1 ст. 104.1), то в этом случае правоохранители изучают, откуда и как к человеку поступают деньги, связан ли он с запрещенными организациями, поясняет Людмила Айвар. «Когда к лицам, подозреваемым в совершении такого рода действий, приходят с обыском, задержанием или еще с каким-то процессуальным действием, у них изымается это имущество, блокируются деньги на счетах и так далее. <...> Сначала доказывается, что эти деньги были предназначены для совершения противоправной деятельности. Когда это доказано в суде, тогда эти деньги изымаются и обращаются в доход государства», — поясняет юрист.

По словам Айвар, бывают случаи, когда связь имущества гражданина с какой-то противоправной деятельностью доказать не могут. В этом случае имущество возвращают.

В то же время адвокат Леонид Соловьев считает, что в России «низкий стандарт доказывания, особенно по делам с «государственным интересом».

Как происходит конфискация имущества Адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Джамали Кулиев После возбуждения уголовного дела следователь или дознаватель должен принять меры по установлению и розыску имущества, которое подлежит конфискации (если конфискация предусмотрена статьей, которая вменяется лицу, или обстоятельства уголовного дела допускают возможность компенсации). После установления указанного имущества, на него может быть наложен арест или оно может быть изъято в качестве вещественного доказательства. При вынесении обвинительного приговора суд в том числе решает вопрос о судьбе изъятых вещественных доказательств и (или) арестованного имущества. Если в ходе судебного разбирательства были подтверждены основания для конфискации, то решение по конфискации указывается в приговоре. После вступления приговора в законную силу, конфискованное имущество передается уполномоченным государственным органам для обращения его в доход государства. Сроки конфискации не определены и не могут быть определены законодательством, так как конфискация возможна только по решению суда, а ему предшествует расследование уголовного дела и рассмотрение его в суде, которые не ограничены по срокам.

Каких званий хотят лишать депутаты

Что касается лишения званий (ст. 48 УК, авторы предложили добавить в нее конкретные статьи), то по ней можно лишить практически любого звания, присвоенного за какие-либо заслуги или при продвижении по службе, отмечают юристы.

«Сотрудник правоохранительных органов может быть лишен специального звания (например, капитан полиции), судья, имеющий высший квалификационный класс судьи, или госслужащий, имеющий классный чин государственного советника Российской Федерации 1 класса, могут быть лишены соответствующих чинов», — утверждает Кулиев.

В числе прочих суд имеет право лишить осужденного почетных званий. «Почетными считаются звания, которые присваиваются гражданам в целях поощрения их деятельности. Например, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный работник органов внутренних дел Российской Федерации, Народной артист и другие, — говорит Сергей Дубовиченко. — Статьи 207.3 и 280.4. УК не относятся к категории тяжких и особо тяжких, поэтому к ним нельзя было в качестве дополнительного наказания назначать лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград».

При этом исключения составляют звания, которые дают негосударственные организации и звания, относящиеся к квалификации, например, доктор наук, их лишить будет нельзя, уточняет Соловьев.

Решение о лишении звания принимает суд, однако, как пояснила Людмила Айвар, на практике в случае обвинительного приговора решение всегда положительное.

Предлагаемые авторами законопроекта поправки в УК нацелены на то, чтобы распространить на осужденных по статьям о дискредитации и распространении фейков об армии «практически все дополнительные репрессивные механизмы современного Уголовного кодекса», считает Константин Добрынин. «Например, привлечение к ответственности за экстремистские и террористические преступления влечет за собой конфискацию имущества, предназначенного для финансирования этой деятельности. Теперь такие же правила будут применяться и к новым статьям. Поскольку конфискация предполагает изъятие средств, полученных в результате совершения преступления, в эти статьи добавляются признаки «из корыстных побуждений или по найму» — чтобы создать удобное правовое основание для привязки изымаемых активов к совершенному преступлению. Заодно всем будет понятно, что преступление совершено за деньги, а не за идею», — добавляет он.

Юрист указывает на то, что теперь деятельность, направленная против безопасности государства, приобретает черты самостоятельного вида преступления, влекущего применение всего набора максимально строгих уголовно-правовых санкций — увеличивается количество соответствующих преступлений, ужесточаются санкции.