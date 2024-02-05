Роскомнадзор сообщил о запрете на популяризацию VPN с 1 марта

Правительство разрешило Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода ограничений осенью. Работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту запрещена с февраля 2020 года, напомнили в ведомстве

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

С 1 марта 2024 года в России вступит в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре (РКН) в ответ на сообщения о запрете VPN с этой даты.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — пояснили в ведомстве.

О подготовке такой инициативы стало известно осенью прошлого года. В сентябре Минцифры разместило на портале проектов правовых актов документ, согласно которому РКН сможет вносить в Единый реестр запрещенных сайтов странички с информацией об обходе блокировок. В качестве критериев для блокировки информации об обходе блокировок называлось наличие на ресурсе информации, которая позволяет получить доступ к уже заблокированным сайтам либо узнать, как это можно сделать, либо которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к таким ресурсам и обосновывает их преимущества.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснял, что речь идет об «ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», то есть «не фильтруют запрещенную информацию».

Постановление правительства, разрешающее Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода ограничения доступа к сайтам, вышло в ноябре.

