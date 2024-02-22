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Война санкций ,  
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Литва ограничит высадку россиян из калининградских поездов

Литва ограничит высадку россиян из калининградских поездов на своей территории
Сюжет
Война санкций
В Литве российские поезда останавливаются на станциях Кяна и Кибартай, посадка и высадка на них будет запрещена. В правилах РЖД сказано, что россияне с Шенгеном выйти на них не могли и ранее
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Литовские власти решили ограничить высадку и посадку пассажиров на пограничном пункте Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград сообщает местный портал 15min со ссылкой на постановление правительства.

Кяна — это деревня вблизи границы с Белоруссией, там находится одноименная железнодорожная станция. На ней делают остановки поезда, следующие в Калининград и из него. Кибартай расположен вблизи с границей с российским эксклавом, там поезда делают другую остановку.

Запрет на посадку и высадку начнет действовать с 1 марта. 15min уточняет, что в постановлении правительства упоминаются «исключительные случаи», решение по которым будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT). Власти республики не уточнили, смогут ли в каких-либо случаях выходить из поезда россияне с паспортами ЕС, визами и ВНЖ.

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Фото:Михаил Голенков / РИА Новости

В правилах перевозки РЖД говорится, что граждане России, следующие в поездах до Калининграда, не могут выходить и садиться в поезда на территории Литвы, даже если они имеют «действующую Шенгенскую визу или другой документ, предоставляющий право на прибытие в Шенгенскую зону». Для тех, у кого таких документов нет, оформляется упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД). Это разрешение от Литвы на проезд в Калининградскую область или из нее поездом, и он тоже не дает права высадки и посадки на территории прибалтийской страны.

В приложении РЖД при просмотре маршрута поездов в Калининград станции в Литве не отображаются вообще. На сайте «Яндекс Расписания» Кяна и Кибартай значатся как технические остановки — то есть купить билеты до них нельзя.

LRT писал в прошлом году, что некоторые россияне с документами, разрешающими проживание в ЕС, пользовались возможностью выхода на станции Кяна, несмотря на то, что остановка там техническая и необходима для проведения пограничного контроля. По данным VSAT, это делали и граждане других стран - Израиля, Италии, США и др. При этом тогда власти отмечали, что те, кто имеют право на а высадку в Литве, могут сделать соответствующий запрос, это гарантировано Шенгенским соглашением.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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