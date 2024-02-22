Литва ограничит высадку россиян из калининградских поездов
Литовские власти решили ограничить высадку и посадку пассажиров на пограничном пункте Кяна и Кирбатай с поездов, следующих в Калининград сообщает местный портал 15min со ссылкой на постановление правительства.
Кяна — это деревня вблизи границы с Белоруссией, там находится одноименная железнодорожная станция. На ней делают остановки поезда, следующие в Калининград и из него. Кибартай расположен вблизи с границей с российским эксклавом, там поезда делают другую остановку.
Запрет на посадку и высадку начнет действовать с 1 марта. 15min уточняет, что в постановлении правительства упоминаются «исключительные случаи», решение по которым будет принимать Государственная пограничная служба Литвы (VSAT). Власти республики не уточнили, смогут ли в каких-либо случаях выходить из поезда россияне с паспортами ЕС, визами и ВНЖ.
В правилах перевозки РЖД говорится, что граждане России, следующие в поездах до Калининграда, не могут выходить и садиться в поезда на территории Литвы, даже если они имеют «действующую Шенгенскую визу или другой документ, предоставляющий право на прибытие в Шенгенскую зону». Для тех, у кого таких документов нет, оформляется упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД). Это разрешение от Литвы на проезд в Калининградскую область или из нее поездом, и он тоже не дает права высадки и посадки на территории прибалтийской страны.
В приложении РЖД при просмотре маршрута поездов в Калининград станции в Литве не отображаются вообще. На сайте «Яндекс Расписания» Кяна и Кибартай значатся как технические остановки — то есть купить билеты до них нельзя.
LRT писал в прошлом году, что некоторые россияне с документами, разрешающими проживание в ЕС, пользовались возможностью выхода на станции Кяна, несмотря на то, что остановка там техническая и необходима для проведения пограничного контроля. По данным VSAT, это делали и граждане других стран - Израиля, Италии, США и др. При этом тогда власти отмечали, что те, кто имеют право на а высадку в Литве, могут сделать соответствующий запрос, это гарантировано Шенгенским соглашением.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео