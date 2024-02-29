Власти и бизнес обсудили «озабоченности» из-за продажи валютной выручки

С октября 2023-го экспортеры обязаны продавать большую часть валютной выручки. Правительство выступало за продление меры, ЦБ — нет, бизнес отмечал недочеты в работе механизма. В РСПП сообщили, что «озабоченности» услышаны властями

Фото: Олег Яковлев / РБК

Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами, введенный с середины октября прошлого года, показал свою эффективность, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), компаний-экспортеров и различных ведомств. Его слова приведены в сообщении в телеграм-канале РСПП.

«Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами», — сказал Белоусов.

Участники совещания поделились своим опытом в рамках практики продажи валютной выручки. По словам главы РСПП Александра Шохина, встреча была «конструктивной», «основные озабоченности бизнеса были услышаны», был обговорен формат «дальнейшей совместной работы по этой чувствительной для экспортеров теме».

Согласно октябрьскому указу президента Владимира Путина, экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Решение было принято на фоне того, как курс доллара превысил 100 руб. На 29 февраля курс американской валюты, установленный Центробанком, — 91,9 руб.

Регулятор зимой не раз заявлял, что не считает нужным продлевать требование об обязательной продаже валютной выручки. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что эта мера в рамках работы по стабилизации рублевого курса «значимо уступает другим мерам, другим эффектам».

Правительство придерживается иной точки зрения. Белоусов в январе сообщил, что власти поддерживают продление меры, поскольку она помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Президент Владимир Путин отмечал, что власти исправят недочеты в работе механизма, если такие имеются, поскольку операции с зарубежными странами проходят непросто, с задержками «и часто не по вине наших предприятий».