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Что изменится в законах в марте

Новые правила алкогольного освидетельствования водителей, поправки в ПДД о самокатах и пенсии для жителей новых регионов. Об этих и других изменениях в законах — в материале РБК
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Обезличенные декларации

1 марта вступят в силу поправки в законы «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и «О противодействии коррупции», которые позволят депутатам и сенаторам не публиковать сведения о доходах и собственности. Декларации теперь будут публиковаться на сайтах обеих палат «в обобщенном виде» (сколько было подано, в скольких были выявлены нарушения) и без «персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо».

Поправка появилась ко второму чтению законопроекта, который изначально предусматривал отмену ежегодного декларирования доходов и имущества только для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах.

Недвижимость

С 1 марта 2023 года Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывали третьи лица. Теперь данные из ЕГРН будут доступны только с согласия собственников объектов: для того чтобы персональные данные были раскрыты, собственник должен подать в Росреестр заявление, в котором разрешит их предоставлять. Запросить выписку можно будет у собственника или у нотариусов, для которых доступ к данным остается открытым.

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Кроме того, с 1 марта вступают в силу изменения в Гражданский кодекс, которые определяют земельные участки, здания, сооружения, помещения, машино-места как «недвижимые вещи». Эти же поправки определяют, что собственник здания на земельном участке, не принадлежащем ему, сможет пользоваться этим участком для доступа к своей собственности.

Закон вводит санкции за бесхозяйственное содержание, которое приводит к разрушению помещений или машино-мест, а также за их использование не по назначению, которое влечет «систематическое нарушение прав соседей». В таких случаях собственнику сначала вынесут предупреждение, а впоследствии по суду могут продать имущество на торгах.

Запрет для водителей такси

1 марта вступает в силу запрет судимым за тяжкие преступления работать таксистами. Ограничения касаются и водителей общественного транспорта — трамваев, троллейбусов, автобусов и т.д. На работу не примут людей с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за «преступления против общественной безопасности».

Пенсии в новых регионах

С 1 марта начнет действовать закон о социальном обеспечении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — постоянно проживающие в этих регионах смогут получать пенсии и пособия по российским законам. Так, пенсии будут индексироваться в том же объеме, что и по всей стране. Если после перерасчета по российским законам размер пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату.

Переходный период продлится до конца 2027 года: до этого момента у тех, кто уже получал пенсию, но не попадает под российский пенсионный возраст, сохранится право на региональные выплаты.

В регионах также с 1 марта заработает универсальное пособие для детей, по российским законам будут выдавать и пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Авторизация на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» с 1 марта введут двухфакторную авторизацию для защиты аккаунтов. С 1 июня такая авторизация станет обязательной для пользователя, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. «Это либо эсэмэска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли», — пояснил он. Ранее для того, чтобы включить двухфакторную авторизацию, требовалось самостоятельно изменить настройки профиля.

Электросамокаты и гироскутеры

С 1 марта вступают в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов и гироскутеров. Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса классифицируются как «средства индивидуальной мобильности» — для них установлена максимально разрешенная скорость до 25 км/ч (месяцем ранее вступил в силу ГОСТ, который закрепляет эти же требования к таким устройствам). При этом масса транспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Движение будет регулироваться особыми знаками.

Проверка водителей на алкоголь

С 1 марта алкогольное освидетельствование водителей будет проводиться по новым правилам — «продувку» можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. Основаниями для проверки может стать запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи. Ранее проверку можно было проводить только в присутствии двух понятых. Если автомобилист отказывается от освидетельствования или не признает его результаты, он будет доставлен в медучреждение.

Разведение огня на дачном участке

1 марта вступят в силу изменения в Правила противопожарного режима: при сжигании сухой травы или веток в металлической бочке с крышкой расстояние от дома должно составлять 7,5 м, а без нее — не менее 15 м. Жарить шашлыки в мангале можно на расстоянии не менее 5 м от дома.

Табак и сигареты

Внепланово повышаются акцизы на сигареты, папиросы, жидкость для вейпов и другие табачные изделия. С 1 марта на 10,6% вырастет акциз на табак — сейчас в Налоговом кодексе ставка заложена на уровне 7839 руб. за 1 кг, а с 1 марта она будет установлена на уровне 8669 руб. Для сигарет и папирос повышение составит 2%, до 2603 руб. за 1 тыс. шт., акциз на жидкость для вейпов вырастет на 11%.

Лекарства

С 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях рецептурные лекарства можно будет купить дистанционно. Эксперимент сначала будет действовать только в этих регионах. Приобрести онлайн можно будет антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний — перечень препаратов утвердил Минздрав. Дистанционная продажа лекарственных препаратов, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, невозможна.

Перерасчет платы за мусор

С 1 марта жильцы многоквартирных домов могут сделать перерасчет платы за вывоз бытового мусора в случае их отъезда в отпуск или командировку. Такое право появится в случае отсутствия в квартире более пяти дней. Чтобы пересчитать стоимость вывоза мусора, жильцам необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить к нему подтверждающие документы, например туристические путевки и авиабилеты.

Запрет иностранных мессенджеров для банков

Банкам и некредитным финансовым организациям с 1 марта будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам ряда информации — речь идет о платежных документах, информации, содержащей персональные данные россиян, данных о переводах денег при безналичных расчетах. Через иностранные мессенджеры также нельзя будет делать банковские переводы. Требования вводятся на фоне решений ряда банков организовывать онлайн-банкинг внутри мессенджеров. Перечень запрещенных для банков мессенджеров должен определить Роскомнадзор. В него, в частности, вошел Telegram.

Ответственность маркетплейсов за контрафакт

С 1 марта маркетплейсы будут приравнены к другим юридическим лицам, на которых распространяются требования по обороту маркированных товаров. Онлайн-площадки должны будут передавать сведения в систему электронной маркировки «Честный знак» при продаже товаров со склада маркетплейса. За продажу контрафактной и немаркированной продукции площадки будут нести ответственность.

Иностранные инвестиции

30 марта меняется регулирование иностранных инвестиций в стратегически значимые секторы российской экономики — компании, которые занимаются стратегическими видами деятельности и контролируются иностранными инвесторами, должны будут согласовать с правкомиссией получение лицензии. Инвесторы-россияне, которые получили второе гражданство, должны будут согласовать установление «иностранного» контроля над компанией стратегического значения, которое произошло в результате приобретения иного гражданства.

Законом также вводится предварительное согласование сделок с иностранным участием, в результате которых международная организация начинает распоряжаться более 25% общего количества голосов от голосующих акций, составляющих уставный капитал компании стратегического значения.

Кроме того, предварительно согласовывать потребуется сделки компании под контролем иностранного инвестора, влекущие право на добычу определенных видов биоресурсов более 35% от общего допустимого улова.

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