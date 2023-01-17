Минтруд разработал особый порядок выплат пенсий для новых регионов

Власти разработали правила расчета пенсий для жителей четырех новых регионов и синхронизации их пенсионных систем с российской. За основу для определения размера пенсий будут взяты средние зарплаты в Ростовской области и Крыму

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Назначение и выплата пенсий по старости в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях будут осуществляться с рядом особенностей на время переходного периода. За основу для определения размера пенсий будет взят среднемесячный заработок в Ростовской области (для ДНР и ЛНР) и в Республике Крым (для Херсонской и Запорожской областей). Это следует из законопроекта Минтруда «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области, Запорожской области», с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

В общих чертах предложенная модель перехода новых регионов на российское пенсионное законодательство повторяет режим, действовавший для Крыма с 2015 года, однако есть ряд принципиальных отличий. Например, для компенсации более высокого пенсионного возраста в России по сравнению с действующими пенсионными границами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях гражданам будут назначаться региональные выплаты. Кроме того, опираясь на негативный опыт Крыма, когда законодательно не был урегулирован вопрос с распространением на местных жителей общероссийских доплат шахтерам и летчикам, разработчики из Минтруда на этот раз предложили одновременное применение федерального законодательства о доплатах отдельным категориям граждан вместе с переходом на российскую пенсионную систему.

По оценке Минтруда, расходы бюджетной системы на выплату страховых пенсий в новых регионах в 2023 году составят 368,9 млрд руб., в 2024 году — 385,9 млрд, в 2025 году — 405,8 млрд., следует из сопроводительных материалов к законопроекту.

Действие законопроекта распространяется на граждан, пребывавших на территориях новых субъектов по состоянию на 30 сентября 2022 года, а также постоянно живших там в последние годы, но выехавших на территорию России после начала военного конфликта. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года. В ходе подготовки проекта возникли возражения Минфина и Минэкономразвития, но они были урегулированы вице-премьером Татьяной Голиковой в декабре — была поддержана позиция Минтруда, отмечается в материалах.

Документ был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 16 января, рассказал собеседник РБК в кабмине. РБК направил запросы в аппарат правительства и Минтруд.

Особенности расчета пенсий

Исходным состоянием будут служить пенсии и аналогичные выплаты в новых регионах по состоянию на 1 января 2023 года, осуществляемые в соответствии с их «дороссийским» законодательством. Так, в Херсонской и Запорожской областях в 2022 году выплачивались пенсии в размере 10 тыс. руб., говорила 11 января Голикова. С 1 марта 2023 года по заявлениям граждан, соответствующих российскому понятию «пенсионер», их пенсии будут пересчитаны. Такой перерасчет затронет 1,61 млн человек, оценивают в Минтруде. Если размер пенсии, рассчитанной по российскому законодательству, окажется ниже выплат, которые получал житель новых субъектов до 1 марта, то государство полностью компенсирует эту разницу с помощью специальной доплаты. Причем в дальнейшем она будет индексироваться наравне с «недотягивающей» пенсией, которую получает гражданин.

Подать заявление о перерасчете можно будет до 29 февраля 2024 года, но в любом случае пенсии для действующих пенсионеров будут пересчитаны с 1 марта 2023 года, следует из проекта.

Как и в ситуации с Крымом в 2015 году, российская пенсия будет полностью учитывать стаж и заработок, полученные до 2002 года. За период же 2002–2022 годов страховые взносы, необходимые для исчисления пенсии, будут определяться исходя из предельной величины базы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 1 января 2022 года (1,565 млн руб. в год, выплаты в Соцфонд с этой суммы облагаются по ставке 22%), индивидуальной части тарифа пенсионных взносов (16%) и среднемесячного заработка в размере 37 315 руб. для Запорожской и Херсонской областей и 40 183 руб. для ДНР и ЛНР. Как уточняется в пояснительной записке, это соответствует средним зарплатам в организациях в соседних Крыму и Ростовской области в первом квартале 2022 года. Ранее предлагалось для всех новых регионов применять средний размер зарплаты в Ростовской области, отмечается в материалах.

В Крыму и Севастополе, вошедших в состав России в 2014 году, использовался аналогичный способ расчета пенсионных прав за период с 2002-го по 2015 год, только за основу брался средний заработок в Краснодарском крае. «Все платежи крымчан за трудовую деятельность в украинский период ушли в Киев, нам их никто не вернет. Но Россия взяла на себя обязательства по учету этих периодов на основе среднемесячной зарплаты близлежащего региона — Краснодарского края. Среднемесячный заработок там весьма высокий, и в этом аспекте жители Крыма не остались обделенными», — говорила «РИА Новости» начальник профильного отдела крымского отделения Пенсионного фонда России Светлана Горбунова.

Чем более высокая берется зарплата, тем выше будет рассчитанная пенсия. Взятая за основу для исчисления пенсий зарплата в Крыму в первом квартале 2022 года составляла 62% общероссийской, в Ростовской области — 67%, следует из данных Росстата. При предельной базе в 1,565 млн руб. максимальное количество страховых взносов, которое может уплатить гражданин в обеспечение пенсии по старости, составляет 250,4 тыс. руб. (16% предельной величины) — это соответствует максимальным 10 пенсионным баллам за год. С условной месячной зарплаты в размере 37,3 тыс. руб. выплачивается 71,6 тыс. руб. страховых взносов в год, отображаемых на индивидуальном лицевом счете. Соответственно, такая зарплата приносит 2,86 балла в год (=71,6 тыс. руб./ 250,4 тыс. руб.*10).

Синхронизация пенсионных систем

Возрастные цензы выхода на пенсию по старости в новых регионах отличаются от российских, говорится в материалах к законопроекту. Так, если в России в 2022 году они составляли 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин, то в ДНР и ЛНР — 55 лет для женщин и 60 для мужчин, а в Херсонской и Запорожской областях — 60 лет для граждан обоих полов.

Во время присоединения Крыма проблемы более высокого пенсионного возраста в России не стояло (по украинскому законодательству он составлял тогда 60 лет и для мужчин, и для женщин, а по российскому — 60 лет для мужчин и 55 для женщин; для женщин его понизили до 55 лет в 2015 году).

Чтобы поэтапно перевести пенсионные системы новых территорий на законодательство России, будут приняты временные нормативные акты регионального уровня. Они дадут право гражданам, которые достигнут пенсионного возраста по законодательству присоединенных территорий с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года (но еще не достигнут общероссийских границ с учетом постепенного повышения пенсионного возраста), получать ежемесячную социальную выплату вместо пенсии. Таким образом, эта выплата будет служить компенсацией за ухудшение условий выхода на пенсию.

Эта социальная выплата тоже может быть пересчитана по достижении общероссийского пенсионного возраста. И, соответственно, гражданин в любом случае будет получать пенсию с учетом возможной доплаты в размере прежней ежемесячной выплаты.

Другие особенности

Для жителей новых регионов доплаты, положенные российским работникам угольной промышленности и членам летных экипажей, будут начисляться в полном объеме. Минтруд в сопроводительных материалах признает, что при реализации переходных положений пенсионного законодательства в Крыму и Севастополе такой нормы не было предусмотрено, что «привело к многочисленным обращениям, в том числе от профсоюзов». Законопроект Минтруда предлагает урегулировать этот вопрос одновременно с урегулированием вопросов пенсионного обеспечения, тем более что «на новых территориях, особенно в Донецкой народной республике, угольная промышленность является ключевой отраслью экономики региона».

Кроме того, в целях соблюдения пенсионных прав граждан предполагается сохранить все виды социальных выплат, установленных законами Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые отсутствуют в российском законодательстве, как, например, выплаты мужчинам — трактористам-машинистам или женщинам, которые работают в сельском хозяйстве и воспитали пятерых и более детей, отмечается в материалах к законопроекту.

Для граждан, работающих по договорам гражданско-правового характера, а также индивидуальных предпринимателей из четырех присоединенных регионов объем пенсионных прав планируется рассчитывать исходя из фиксированного размера страхового взноса для каждой из категорий по состоянию на 1 января 2022 года (34,45 тыс. руб. на обязательное пенсионное страхование).

В связи с трудностями документального подтверждения периодов работы до 2023 года и заработка до 2002 года правительство России утвердило порядок создания специальных межведомственных комиссий по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав граждан в новых субъектах (аналогичные комиссии работали в Крыму и Севастополе). При отсутствии у гражданина документов, таких как документы от работодателя о доходах, расчетной книжки и т.д., периоды работы, включаемые в стаж, могут устанавливаться на основании показаний двух и более свидетелей.

Оценки экспертов

Усреднение пенсий с помощью условных зарплат соседних регионов — вынужденная мера, так как у российского Фонда пенсионного и социального страхования нет базы для расчета выплат, а сотрудничать с Пенсионным фондом Украины не представляется возможным, говорит старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, при таком подходе граждане, которые зарабатывали много, проиграют, в то время как беднейшие слои, напротив, выиграют. Единственным фактором дифференциации при данном подходе будет стаж, который можно отследить по трудовым книжкам, указывает эксперт.

Что касается социальной выплаты, которую планируется до конца 2032 года назначать вместо пенсии при недоборе до установленного в России пенсионного возраста, то на первый взгляд существенных проблем в ее назначении нет, отмечает Ляшок. Однако многое будет зависеть от деталей, а именно от ее размера и периодичности индексации, оговаривается он.

Эту выплату в отличие от пенсии необязательно будет индексировать, добавляет профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Скорее всего, она будет на уровне прожиточного минимума пенсионера, предполагает он. Однако может сложиться так, что человек, получающий эту выплату, при выходе на российскую пенсию, по каким-то причинам не сможет подтвердить стаж, предоставить полноценные данные, рассуждает эксперт. Это грозит тем, что он даже на минимальную пенсию не будет претендовать. Но законопроект предусматривает защитный механизм — продолжение выплат хотя бы в прежнем размере, отмечает Сафонов.

Ляшок допускает, что в новых регионах могут возникнуть определенные проблемы с рынком труда. «Найти работу людям в старшем возрасте может быть тяжело, поэтому для них действительно нужно делать какие-то преференции. Какой-то платеж, подобие пенсии точно должен быть. И он должен быть не меньше размеров пенсии, на которую люди могли претендовать изначально [по украинскому законодательству]», — рассуждает эксперт.

«Проблема новых территорий в том, что число лиц, которые там работают и зарабатывают, меньше, чем в других субъектах. Это связано с тем, что не все компании еще успели зарегистрироваться и начать платить страховые взносы, не все жители получили гражданство», — подчеркивает Сафонов. Прогноз поступления страховых взносов на пенсионное страхование на новых территориях пока отсутствует в связи с невозможностью его проведения, констатируют в департаменте социального развития правительства, следует из материалов к законопроекту.