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Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с этого года

«Ведомости»: декларации сенаторов и депутатов перестанут публиковать уже в 2023 году
Сведения о доходах депутатов и сенаторов перестанут обнародовать с 1 марта. Прежде их публиковали до 1 апреля ежегодно. Самый большой доход в прошлом году задекларировал сенатор Пономарев, а среди депутатов — коммунист Блоцкий
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковаться с этого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по госстроительству. Информацию газете подтвердил глава комитета Павел Крашенинников.

Собеседник издания указал, что с этого года будет публиковаться только обобщенная информация о декларациях парламентариев (сколько их подано, были ли в них выявлены нарушения), то есть статистическая информация. При этом сами данные о доходах депутатов и сенаторов и их недвижимости обнародовать больше не будут.

Крашенинников уточнил, что декларации перестанут публиковать с 1 марта.

Ранее парламентарии должны были публиковать сведения о доходах до 1 апреля ежегодно. В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что не стал отвечать ни на один вопрос журналистов по поводу президентского указа, так как те должны сами прочитать документ. «Из указа абсолютно ясно, кого это касается. Это касается тех, кто работает на территориях. Прям там нет места для какого-то двойного толкования. Его просто нужно внимательно прочитать, заметить все запятые, точки, двоеточия и т.д.», — приводит слова Пескова газета.

Весной прошлого года, как и прежде, самый большой доход задекларировал сенатор от Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев — 4,1 млрд руб. Из депутатов Госдумы самым богатым оказался член фракции КПРФ Владимир Блоцкий с доходом 3,5 млрд руб.

Материал дополняется.

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