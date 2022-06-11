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Путин запретил работать в такси и общественном транспорте с судимостью

Под самые жесткие ограничения попали водители такси: для них список преступлений, судимость за которые учитывается при приеме на работу, самый широкий. Изменения в ТК также касаются водителей общественного транспорта
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий возможность работать в перевозках пассажиров и багажа для водителей с судимостью. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс, они вступят в силу 1 марта 2023 года.

Водить легковые такси не смогут лица, имеющие непогашенную или незакрытую судимость или подвергающиеся уголовному преследованию за ряд преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких. В их числе:

  • убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
  • похищение человека;
  • грабеж, разбой;
  • изнасилование и другие преступления против половой неприкосновенности;
  • преступления против общественной безопасности, безопасности государства и основ конституционного строя, мира и безопасности человечества.

Госдума приняла закон о запрете гражданам с судимостью работать в такси
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

При приеме на работу водителей автобусов, трамваев, троллейбусов будут учитываться только судимости и только за преступления из последней категории. Кроме того, отказывать водителям в найме будут за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством другого государства — члена ЕАЭС (в союз помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Сейчас подобные ограничения в Трудовом кодексе существуют для педагогов, воспитателей и представителей других профессий, которые работают с несовершеннолетними.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Владимир Путин общественный транспорт Такси судимость
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