Правительство установило новый порядок проверки водителей на алкоголь

С марта следующего года освидетельствование можно будет проводить в присутствии двух понятых либо с записью проверки на видео. Водителя будут отправлять в медучреждение при отказе от освидетельствования или непризнания его итогов

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Правительство приняло поправки с обновленным порядком проведения освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно ему, проверку можно будет проводить лишь в присутствии двух понятых либо с записью на видео. Водителя признают пьяным, если прибор покажет более 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха. Если автомобилист отказывается от освидетельствования или не признает его результаты, он будет доставлен в медучреждение.

Также водителя доставят в медучреждение, если измерительный прибор показал отрицательный результат, однако есть «достаточные основания полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии алкогольного опьянения».

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года и будут действовать в течение шести лет.

За вождение автомобиля в пьяном виде КоАП предусматривает наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тыс. руб. Если водителя повторно поймали пьяным за рулем, то ему грозят ограничение свободы на срок до трех лет и штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет.

Вице-спикер Ирина Яровая в марте заявила о подаче в Госдуму законопроекта, согласно которому водителям может грозить уголовная ответственность «за вождение без прав в третий раз в случае, если лицо село за руль в состоянии опьянения, выехало на встречную полосу или превысило скорость». Кроме того, у таких автомобилистов предлагается конфисковать машины.