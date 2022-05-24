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Госдума приняла в первом чтении закон о засекречивании данных из ЕГРН

Сейчас получить данные из Единого госреестра недвижимости может любой желающий. Согласно законопроекту, собственники недвижимости смогут выбирать, будут ли сведения о них из реестра общедоступными или нет
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно будет получить только с согласия субъекта данных — владельца недвижимости, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас данные из ЕГРН согласно федеральному закону №218 «О государственной регистрации недвижимости» являются общедоступными, их может получить любое третье лицо. Депутаты предложили ограничить такую возможность, дав субъектам данных возможность самостоятельно выбирать, могут ли другие люди получать сведения о них из ЕГРН или нет. Чтобы сделать сведения общедоступными, субъект данных должен будет подать специальное заявление.

«В ЕГРН вносится соответствующая запись на основании заявления физического лица, за которым в ЕГРН зарегистрировано право, ограничение прав или обременение на объект недвижимости, а также при внесении соответствующей отметки в заявление о государственной регистрации права», — говорится в пояснительной записке к документу.

В случае отсутствия такой записи доступ к данным можно будет получить только по запросу нотариуса при наличии письменного заявления заинтересованного лица, например, при заключении договора или предъявления иска.

Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Инструкция
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Фото:VGstockstudio/shutterstock

В 2015 году засекретить данные из ЕГРН предлагала Федеральная служба безопасности. Предполагалось ограничить доступ к сведениям для третьих лиц без согласия субъекта данных, оставив возможность получения информации для госорганов. В 2017 году Верховный суд признал законным право собственников засекречивать данные из ЕГРН.

Прецеденты засекречивания информации из реестра уже случались. Например, в 2016 году из Росреестра полностью исчезла информация о владельцах домов, ранее зарегистрированных на сыновей генерального прокурора Артема и Игоря Чаек. Их имена в реестре были зашифрованы как ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 соответственно.

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