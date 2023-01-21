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Роскомнадзор запретил банкам интеграцию с Telegram

РКН: интеграция Telegram с финсервисами будет запрещена с 1 марта
Telegram владеет иностранное лицо, а потому его использование банками в качестве замены удаленных из AppStore приложений будет считаться незаконным. 19 января ВТБ запустил бота, позволяющего проверять баланс и пересылать средства
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Telegram вместе с остальными иностранными мессенджерами будет запрещен для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Роскомнадзора, сославшись на принятые поправки к закону «Об информации».

Изменения вступают в силу с 1 марта этого года, к мессенджерам, признанным иностранными, будет запрещено подключать службы денежных переводов, а для структур, выполняющих «государственное задание», под запретом окажется и пересылка в них банковских счетов, информации о платежах и личных данных. Газета отмечает, что под запрет попадают банки и средства оплаты подписок и пожертвований.

Ключевыми критериями признания мессенджера иностранным служат возможность передавать сообщения конкретному получателю программы, а также данные о том, что мессенджером владеет иностранное лицо, пояснили ТАСС в регуляторе.

РБК направил запрос в Telegram.

Несколько российских банков в прошлом году рассказали о намерении запустить полноценный онлайн-банкинг в Telegram в связи с введением против них международных санкций, которые стали причиной удаления официальных приложений из AppStore и Google Play. О планах запуска в июле сообщили в ВТБ и Альфа-банке, аналогичный функционал к тому времени уже частично внедрил МТС Банк.

«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами, как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера», — пояснил РБК член правления ВТБ Святослав Островский.

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Онлайн-банк в Telegram в ВТБ запустили в четверг, 19 января. Он позволяет проверять баланс и пересылать средства через систему быстрых платежей (СБП), в течение этого года организация намерена добавить возможность переводить средства внутри ВТБ и между счетами клиента. В правлении банка ответили, что «клиент, по сути, получает через Telegram доступ к онлайн-банку, а все операции проводятся на стороне банка, а не в мессенджере».

Однако если Telegram будет находиться в реестре иностранных мессенджеров, то «сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях», пояснил «Коммерсанту» автор соответствующих поправок Антон Горелкин.

Формулировка закона «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», помимо банков такое ограничение будет применяться и на инструменты оплаты пожертвований и платных подписок, указал в беседе с изданием глава практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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Telegram Роскомнадзор Банки Интернет-банкинг
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