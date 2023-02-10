На «Госуслугах» введут обязательную двухфакторную авторизацию

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На портале «Госуслуг» с 1 марта введут двухфакторную авторизацию, кроме логина и пароля, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, передает ТАСС. С 1 июня она станет обязательной, уточнил он.

«Это либо смска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам… Второй фактор гарантирует лучшую защиту», — пояснил он.

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