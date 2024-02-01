Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Решение о депортации в Израиль музыкантов «Би-2» было принято после совещания в МИД Таиланда 31 января, рассказал РБК организатор концертов Максим Волков.

Организатор концертов «Би-2» Максим Волков рассказал РБК, как проходила депортация музыкантов из Таиланда. 31 января группа сообщила, что все участники вылетели в Израиль, власти этой страны это подтвердили.

По словам Волкова, организаторы занимались тем, чтобы музыкантов с российскими паспортами не выслали в Россию и российские власти «не смогли помешать в последний момент». Решение о депортации в Израиль было принято утром в среду после совещания в МИД Таиланда; как сказал Волков, тайские власти решили не выдавать их Москве.

«Содержались они с пристрастием. Да, это стандартная процедура, но в этой стандартной процедуре есть нюансы, и вот эти нюансы играют основную роль: можно поместить людей в закрытую камеру, можно в открытую, можно в камеру где 80 человек, можно где 10. <...> Мы везде слышали, что звонят из российского консульства и интересуются делом с точки зрения контроля, а не с точки зрения как-то [попытаться его] завершить», — сказал Волков.

Организатор рассказал, что израильский и австралийский консулы в первые дни после задержания музыкантов вышли на связь и старались помочь. При этом, по его мнению, российский консул «не сделал ни одного шага». В то же время 30 января группа в своем телеграм канале сообщала, что музыканты сами отказались общаться с российским консулом. В российском посольстве ранее говорили, что дипломаты организовали встречу участников «Би-2», имеющих гражданство России, с консулом в центре временного содержания в Бангкоке, но те отказались.

Волков сказал также, что сначала «высшие чины Таиланда» не были в курсе ситуации, но после огласки они «тут же решили проблему эту, потому что очевидно, что здесь нет этого масштаба нарушения». Он напомнил, что по решению суда участники группы еще на прошлой неделе заплатили штраф за проведение концерта без необходимого для этого разрешения.

Иммиграционная служба Таиланда задержала участников «Би-2» после концерта на Пхукете. В российском генконсульстве заявили, что поводом стала «проверка законности оснований для осуществления концертной деятельности». Музыканты указывали на то, что организатор мероприятия в Таиланде неправильно оформил документы. Организатор, компания VPI Event, подтвердила, что визы для участников группы были оформлены некорректно, «что привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда».

В «Би-2» говорили, что среди задержанных есть граждане Австралии и Израиля, российского гражданства нет у основателей группы — Егора Бортника (Лева Би-2, признан в России иноагентом) и Александра Умана (Шура Би-2). 30 января израильское издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов решили депортировать в Израиль, а не в Россию после вмешательства израильских дипломатов, которые выразили опасения по поводу безопасности участников группы. Однако в этот день улететь из Таиланда удалось только Леве, а решение о депортации остальных отменили после визита российских дипломатов в миграционный центр, сообщили музыканты. На следующий день ситуацию удалось разрешить, всех участников группы освободили, они вылетели в Израиль.

Участники «Би-2» публично выступили против военных действий на Украине. Они сталкивались с проблемами при проведении концертов в России, солист группы прошлой весной говорил, что не планирует возвращаться в страну.