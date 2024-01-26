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Суд в Таиланде оштрафовал музыкантов «Би-2»

Суд в Таиланде оштрафовал музыкантов «Би-2» на $84 с каждого
Музыкантам «Би-2» выписали штраф на $84 каждому из-за концерта, проведенного без разрешения
Участники рок-группы&nbsp;&laquo;Би-2&raquo; Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник, признан иноагентом)
Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник, признан иноагентом) (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Суд в Пхукете приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере 3 тыс. батов ($84) каждого, передал ТАСС (солист группы Егор Бортник признан в России иностранным агентом).

«Судом принято решение наложить штраф на участников группы «Би-2» за проведение концерта без необходимого для этого разрешения. Каждый из семи задержанных должен выплатить по 3 тыс. батов ($84)», — сказал представитель суда.

Музыкантов признали виновными в выступлении на концерте без официального разрешения работать в Таиланде. Участники «Би-2» отыграли концерт 22 января в Паттайе и 24 января в Пхукете, после второго выступления их задержала туристическая полиция. Всего было задержано семь человек ― шесть россиян и один израильтянин.

В группу входят основные музыканты — Шура Би-2 (Александр Уман), Лёва Би-2, а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

Музыканты в своих интервью рассказывали, что у них обоих есть израильское гражданство. Лёва говорил, что не намерен возвращаться в Россию, а страна «перечеркнула все свои достижения». В посте, под которым музыкант сообщил о своем решении, стоит геолокация Израиля.

Для иностранцев, работающих в Таиланде без разрешения, предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 100 тыс. батов (около $3 тыс., или 250 тыс. руб.), либо тюремное заключение на срок до пяти лет, либо и то, и другое. Признанные виновными могут быть депортированы.

С проблемами при организации концертов ранее столкнулись и другие российские артисты, критиковавшие действия России на Украине. Так, в январе отменили два концерта комика Максима Галкина (признан иноагентом), 24 и 25 января. В начале того же месяца планировались концерты комика Руслана Белого (признан иноагентом), их тоже отменили.

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Таиланд Би-2 задержание солиста Би-2 штраф
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