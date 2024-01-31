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В МИД Израиля подтвердили депортацию всех участников «Би-2»

Министерство иностранных дел Израиля в&nbsp;Иерусалиме
Министерство иностранных дел Израиля в Иерусалиме (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Все участники российской группы «Би-2» освобождены из миграционной тюрьмы в Таиланде и депортированы в Израиль, сообщил израильский МИД в телеграм-канале.

«Сегодня вечером шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге — гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда», — говорится в сообщении.

О том, что все музыканты «Би-2» покинули Таиланд и вылетели в Тель-Авив, сообщила и сама группа в телеграм-канале.

В «Би-2» входят основатели и солисты Шура Би-2 (Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом), а также гитарист Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

В израильском дипведомстве отметили, что музыкантов освободили из-под ареста в Таиланде «в результате усилий МИД Израиля и посольства Израиля». «Посол Израиля в Таиланде Орна Сагив и консул Израиля в Таиланде Эли Сена сопровождали членов группы с момента, когда стало известно об их аресте, до посадки на самолет в Израиль», — уточнили в МИДе. Глава ведомства Исраэль Кац рассказал, что все участники группы «чувствуют себя хорошо».

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Участник рок-группы &laquo;Би-2&raquo; Лёва (Егор Бортник)

Иммиграционная служба Таиланда задержала музыкантов после концерта 24 января. В российском генконсульстве назвали поводом для этого «проверку законности оснований для осуществления концертной деятельности», а сами артисты — «некорректно оформленные организаторами документы». Организатор концертов — компания VPI Event Co. — позднее подтвердил, что участники группы въехали в страну по туристическим визам, «что привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда».

Каждого из участников оштрафовали на 3 тыс. батов (около $84). После этого их должны были депортировать.

В «Би-2» говорили, что среди задержанных есть граждане Австралии и Израиля, российского гражданства нет у солистов — Левы и Шуры. 30 января израильский портал Ynet сообщил, что четырех из семи участников группы депортируют в Израиль. Позднее группа заявила, что после визита дипломатов из российского консульства решение об их депортации в Израиль было отменено.

В итоге улететь в Израиль 30 января смог только Лева. Группа сообщала, что на тот момент остальным музыкантам в вылете отказали и оставили их в миграционной тюрьме.

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Теги
Би-2 депортация Таиланд Израиль
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