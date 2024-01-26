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В консульстве допустили, что музыкантов «Би-2» выдворят из Таиланда

Генконсульство: музыканты из «Би-2» должны выплатить штраф и покинуть Таиланд
Группа «Би-2» дала концерты на Паттайе и в Пхукете. Музыкантов задержали за отсутствие разрешения на работу и оштрафовали. В российском генконсульстве исходят из того, что они должны покинуть Таиланд
Участники рок-группы &laquo;Би-2&raquo; Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник, признан иноагентом)
Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник, признан иноагентом) (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Суд в Таиланде признал музыкантов из «Би-2» виновными в осуществлении трудовой деятельности без необходимого разрешения и обязал их выплатить штрафы, сообщил РБК атташе российского генконсульства в Пхукете Никита Калиниченко.

«Исходим из того, что в соответствии с действующим иммиграционным законодательством нарушители будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время», — сказал дипломат. По его словам, музыканты не обращались в генконсульство за помощью.

В суде Пхукета ранее сообщили, что участники группы должны выплатить по 3 тыс. батов ($84) каждый.

В Таиланде задержали участников «Би-2»
Общество
Участники группы &laquo;Би-2&raquo; Шура (Александр Уман) и Лева (Игорь Бортник)

Для иностранцев, работающих в Таиланде без разрешения, предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 100 тыс. батов (около $3 тыс., или 250 тыс. руб.), либо тюремное заключение на срок до пяти лет, либо и то, и другое. Признанные виновными могут быть депортированы.

Иммиграционная служба Таиланда задержала музыкантов 25 января «после проверки законности оснований для осуществления концертной деятельности» на территории королевства, сообщили в генконсульстве. Мероприятие прошло в клубе Illusion на Пхукете 24 января. Всего были задержаны семь человек — шестеро россиян и один израильтянин.

За два дня до этого «Би-2» выступила на Паттайе.

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Группа ранее сталкивалась с проблемами при организации концертов в России — выступления отменяли и переносили. В мае 2023 года солиста группы Лёву (Егора Бортника) внесли в список иноагентов, Минюст обосновал решение тем, что он «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», а также критиковал военные действия на Украине.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Би-2 Таиланд генконсульство штраф концерты Пхукет
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