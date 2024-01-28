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Музыканты «Би-2» впервые вышли на связь после задержания в Таиланде

Музыканты «Би-2» рассказали, что в Таиланде задержали всех участников группы
В Таиланде задержали всех участников группы «Би-2». По словам артистов, их должны доставить в Бангкок, там решится вопрос о депортации. Они подчеркивают, что российского гражданства у них нет
Фото: b2band / VK
Фото: b2band / VK

Музыканты рок-группы «Би-2» вышли на связь после задержания в Таиланде и рассказали подробности произошедшего с ними после концерта. Сейчас они находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете, сообщают артисты в своей группе во «ВКонтакте».

«Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лёва (Егор Бортник, признан иноагентом. — РБК) и Шура, — не граждане РФ», — говорится в публикации.

Как рассказывают артисты, поводом для задержания после концерта 24 января стали «некорректно оформленные организаторами документы». Они подчеркивают, что все концерты группы проводятся в соответствии с местными «законами и практиками».

Для иностранцев, работающих в Таиланде без разрешения, предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 100 тыс. бат (около $3 тыс., или 250 тыс. руб.), либо заключение на срок до пяти лет, либо и то и другое. Признанные виновными будут депортированы.

Ночь после задержания музыканты провели в полиции, на следующий день состоялся суд, который назначил им штраф (по 3 тыс. бат ($84) каждому). По словам участников «Би-2», в ходе процесса им не предоставили переводчика и они не могли ознакомиться с содержанием документов по делу.

После суда их задержала миграционная полиция, теперь артисты ожидают перевода в Бангкок, где будет принято окончательное решение по поводу их пребывания в Таиланде. Участники группы утверждают, что австралийского консула, приехавшего к месту задержания, к ним не пустили.

«Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция. <...> Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации», — сказано в заявлении.

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В генконсульстве России в Таиланде РБК уточнили, что никто из музыкантов группы не обращался к ним за консульской помощью. Глава дипмиссии Владимир Соснов сообщил, что нарушителей иммиграционного законодательства Таиланда доставляют для депортации в Бангкок. «Никаких договоренностей [с местными властями] не имеется. Процедура депортации не подразумевает вовлеченность в этот процесс загранучреждений МИД», — добавили в генконсульстве.

В консульстве допустили, что музыкантов «Би-2» выдворят из Таиланда
Общество
Участники рок-группы &laquo;Би-2&raquo; Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник, признан иноагентом)

Иммиграционная служба Таиланда задержала музыкантов 25 января «после проверки законности оснований для осуществления концертной деятельности» на территории королевства, сообщили в генконсульстве. Всего были задержаны семь человек — шестеро россиян и один израильтянин, уточняли в дипмиссии. За два дня до этого «Би-2» выступила на Паттайе.

Лёва и Шура в своих интервью рассказывали, что у обоих есть израильское гражданство. Незадолго до включения в список иноагентов Лёва заявил, что не вернется в Россию, добавив, что «страна перечеркнула свои достижения». В состав группы также входят гитарист Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова
Би-2 Таиланд депортация задержание Лёва Би-2
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