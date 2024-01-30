Участники «Би-2» отказались встречаться с российским консулом в Бангкоке
Пятеро участников рок-группы «Би-2», имеющих гражданство России, отказались от встречи с российским консулом в центре временного содержания в Бангкоке. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Илья Ильин, передает ТАСС.
«Посольством Российской Федерации было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», — cказал дипломат.
По его словам, консульский отдел российского посольства в Бангкоке получил уведомление от местных иммиграционных органов о том, что участников группы поместили в центр временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда.
Власти страны попросили дипломатов провести проверку наличия гражданства у задержанных россиян — барабанщика Бориса Лившица, флейтиста и клавишника Яна Николенко, гитариста Андрея Звонкова, басиста Максима Андрющенко и аранжировщика Глеба Колядина, уточнил Ильин.
Концерты «Би-2» в Таиланде прошли в Паттайе 22 января и на Пхукете 24 января. После второго выступления музыкантов задержали. Местный суд обязал каждого из участников группы выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства, это произошло 26 января. По данным тайских властей, музыканты выступали без разрешения на работу. В дальнейшем задержанных перевезли в столицу страны Бангкок, участники группы рассказали, что находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек.
30 января израильский портал Ynet сообщил, что четырех участников группы, среди которых и солист Лева (Егор Бортник, признан Минюстом иноагентом), депортируют в Израиль, так как они имеют гражданство этой страны. По данным издания, в ситуацию вмешался МИД Израиля.
Позднее в тот же день группа написала в телеграм-канале, что депортацию отменили «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства», несмотря на то что для музыкантов были куплены авиабилеты в Израиль.
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