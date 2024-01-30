Депортацию «Би-2» в Израиль отменили после визита дипломатов из России
Участники группы «Би-2» сообщили об отмене решения об их депортации в Израиль после визита дипломатов из российского консульства. Об этом музыканты написали в телеграм-канале.
«Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом», — говорится в сообщении группы.
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