Лева из «Би-2» вылетел в Израиль

Лева (Егор Бортник) (Фото: Дмитрий Ткачук / URA.RU / ТАСС)

Лева (Егор Бортник, Минюст России признал его иноагентом) из группы «Би-2» вылетел в Израиль, сообщили музыканты в своем телеграм-канале.

«Лева Би-2 вылетел в Израиль, остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек», — говорится в сообщении.

Компания VPI Event — организатор концертов «Би-2» в Таиланде — также выпустила заявление в телеграм-канале в связи с задержанием музыкантов. Организаторы подтвердили, что визы для участников группы были оформлены некорректно. В компании уточнили, что для музыкантов были сделаны туристические визы, «что привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда».

При этом в VPI Event отметили, что в подобных случаях миграционные службы обычно обращаются к организатору мероприятия, однако в этот раз внимание «было сосредоточено исключительно на артистах».

«Хотим подчеркнуть, что ответственность за оформление виз, согласно условиям контракта, лежит исключительно на нашей компании. Группа «Би-2» не несет ответственности за допущенную ошибку <...>. Мы прилагаем все усилия для освобождения артистов, но на всех этапах встречаем беспрецедентное давление», — заявили организаторы.

25 января иммиграционная служба Таиланда задержала участников группы «Би-2» после концерта. В российском генконсульстве назвали поводом для этого «проверку законности оснований для осуществления концертной деятельности», а сами музыканты — «некорректно оформленные организаторами документы».

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По словам участников «Би-2», всего задержаны семь человек, среди которых есть граждане Израиля и Австралии. Артисты отмечали, что «не последнюю роль» в задержании сыграло «давление извне» из-за их «творчества, взглядов и позиции».

Законодательство Таиланда предусматривает уголовную ответственность за работу иностранцев без разрешения. Их ждет штраф до 100 тыс. батов (около $3 тыс.; 250 тыс. руб.) либо лишение свободы на срок до пяти лет (либо и то, и другое), а также депортация.

Израильское издание Ynet писало, что четырех музыкантов из группы решили депортировать в Израиль, а не в Россию, после вмешательства израильских дипломатов, которые выразили опасения по поводу безопасности участников группы. Участники «Би-2» говорили, что решение об их депортации в Израиль было отменено после визита дипломатов из российского консульства. По словам музыкантов, они уже успели купить авиабилеты.

30 января артисты сообщили, что Лева ожидает рейса в Израиль, при этом остальным членам группы, по их словам, «в ранее согласованном вылете» отказано.