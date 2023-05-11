Лёва из «Би-2» сообщил, что не вернется в Россию

В комментариях в соцсети Лёва заявил, что не планирует возвращаться в Россию. Прошлой весной у группы не прошел концерт в Омске после их отказа выступать под баннером «Za президента». Летом были отменены концерты в других городах

Лёва (Егор Бортник) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Солист группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник) сообщил, что не планирует возвращаться в Россию. Об этом он написал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В комментариях к одному из постов музыканта спросили, будут ли концерты в России. «Я не вернусь в Россию», — сообщил Бортник.

Помимо этого, солист «Би-2» ответил на комментарии других подписчиков. Один из них поздравил музыканта с Днем Победы, на что тот ответил поздравлением «с днем победы союзнических войск во Второй мировой войне». В других своих комментариях Бортник отметил, что Россия «перечеркнула все свои достижения». В посте, под которым музыкант сообщил о своем решении, стоит геолокация Израиль.

РБК обратился за комментарием к представителю «Би-2».

11 мая «Би-2» сообщила в Telegram, что отправилась в тур по США. Как следует из программы выступлений «Би-2» на ее сайте, у музыкантов запланирован концерт в Москве 10 июня. При попытке купить билет сайт выдает сообщение об ошибке. Кроме того, из программы следует, что концерты группы 12 августа в Сочи и 2 сентября в Волгограде перенесены. Также перенесены выступления в Санкт-Петербурге, Астрахани, Чебоксарах, Казани, Перми, Уфе, Ярославле и Самаре.

У «Би-2» весной прошлого года отменили концерт в Омске. Как сообщали местные власти, группа отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага было написано «Za президента». Сами музыканты заявили, что представители администрации площадки отказались ставить декорации группы на место, пускать зрителей в зал. После этого «Би-2» перенесли часть своих летних выступлений в России.

В июле того же года «Фонтанка» сообщила, что существует список «нежелательных» в России музыкантов, в котором в том числе значились и «Би-2». В том же месяце группа выступила в Санкт-Петербурге на церемонии закрытия матча за Суперкубок России, однако впоследствии перенесла несколько концертов в российских городах. Музыканты также должны были сыграть на рок-фестивале «Чернозем» в Воронежской области в августе, но организаторы отменили их выступление.

В августе 2022 года портал TVCenter.RU без указания источников сообщил о «поспешном и тайном» отъезде музыкантов из России. Сами музыканты эту информацию тогда опровергли, заявив, что отдыхают в ежегодном отпуске. В этом году «Би-2» не выступили на фестивале саундтреков к «Брату-2» в Москве, который прошел в марте: группа была заявлена в числе участников, но потом пропала из списка.