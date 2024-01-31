Всех музыкантов «Би-2» депортировали в Израиль вместо России

Все музыканты «Би-2» вылетели в Тель-Авив из Таиланда

Музыкантов задержали в Таиланде за проведение концерта без разрешения и должны были депортировать.Только один участник группы въехал в страну по израильскому паспорту, но израильские дипломаты добились их отправки в Тель-Авив

Участники группы «Би-2» (Фото: Константин Седнев / IMAGO / ТАСС)

Все музыканты «Би-2» покинули Таиланд и вылетели в Тель-Авив, сообщается в телеграм-канале группы.

В группу «Би-2» входят основные музыканты — Шура Би-2 (Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом), а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.

Участников «Би-2» задержали 24 января за ведение концертной деятельности без разрешения после выступления в Паттайе. Организатор концертов — компания VPI Event Co — позднее подтвердил, что музыканты въехали в страну по туристическим визам из-за некорректно оформленных документов. Каждого из участников оштрафовали на 3 тыс. батов (около $84). После этого их должны были депортировать.

Всего были задержаны семь человек, среди которых есть граждане Австралии и Израиля. Второй солист группы Шура не имеет российского гражданства. Музыканты заявляли, что в ситуации с их задержанием «не последнюю роль сыграло давление извне» из-за их «творчества, взглядов и позиции».

Издание Ynet писало, что четырех музыкантов отправят в Израиль благодаря усилиям МИД этой страны. По израильскому паспорту в Таиланд въезжал только Лева, а еще трое — по российскому. Однако позднее группа заявила, что после визита дипломатов из российского консульства решение об их депортации в Израиль было отменено. По словам заведующего консульским отделом российского посольства в Таиланде Ильи Ильина, музыканты отказались общаться с представителями консульства.

Лева потом смог улететь в Израиль. Остальным музыкантам в вылете отказали и оставили их в миграционной тюрьме.

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Замначальника иммиграционной полиции Таиланда генерал-майор Пантама Нутнарот назвал задержание участников группы законным, отметив, что «политики там не было». «Те, кто разыскивается по политическим или иным причинам, не будут отправлены обратно в Россию», — заверил также он. Глава МИД страны Панпри Пхиттханукара заявил, что Совет национальной безопасности разбирается в обстоятельствах нарушения законодательства «Би-2».