ОАЭ осудили ракетные удары Ирана по региону

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осуждают и порицают ракетные удары, нанесенные Ираном по территории страны и других государств региона. Абу-Даби назвал действия Тегерана «грубым нарушением национального суверенитета» и «явным попиранием принципов международного права и Устава ООН», говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ (есть у РБК).

Дипведомство выразило солидарность странам, которые стали «мишенью этого нападения», подчеркнув, что безопасность этих государств «неделима».

Также ОАЭ выступили против использования территории региона в качестве арен для «сведения счетов» или эскалации конфликтов. Абу-Даби предупредил о «серьезных последствиях» в случае нарушений. По мнению ОАЭ, действия Ирана создают угрозу для региональной и международной безопасности, а также угрожают стабильности мировой экономики и энергетической безопасности.

ОАЭ призвали Иран, США и Израиль к сдержанности, поиску дипломатических решений и «серьезному диалогу».

28 февраля США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, она проводится вместе с Израилем. Израильские и американские военные нанесли удары по республике.

В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам, которые расположены на Ближнем Востоке. Взрывы также прогремели в Абу-Даби и Дубае.

В результате падения обломков сбитой ракеты в Абу-Даби погиб гражданин Пакистана. ОАЭ выразили соболезнования семье и родственникам погибшего.

Также обломки упали в районе Палм-Джумейра в Дубае, после чего у одного из отелей начался пожар. Пострадали четыре человека.