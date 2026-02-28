Иран атаковал базы США в ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Катаре

Иран нанес ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Целями Тегерана стали центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также авиабазы в ОАЭ, Кувейте и Катаре. ОАЭ сообщили о погибшем

Люди наблюдают с балконов за взрывами в Дохе, Катар (Фото: Mohmmed Salem / Reuters)

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Иран атаковал базы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке. Взрывы прогремели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ, сообщают CNN, Associated Press, Al Jazeera, CBS, иранский Fars News и израильский 12-й телеканал.

В Бахрейне целью ударов стал центр обслуживания Пятого флота ВМС США. В ОАЭ была атакована авиабаза Аль-Дафра, в Кувейте — авиабаза Али-Ас-Салем, Катаре — авиабаза Аль-Удейд. Власти последней заявили, что сумели перехватить Также сообщалось о взрывах в Кувейте, Ираке и Иордании. Точной информации о разрушениях и жертвах не приводится.

С началом эскалации большинство стран региона — Израиль, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ — полностью закрыли свое воздушное пространство.

Взрывы были слышны также в Абу-Даби и Дубае. Минобороны ОАЭ заявило, что силы ПВО перехватили ряд ракет, но обломки упали на жилой район в Абу-Даби. Там погиб человек.

Утром 28 февраля Израиль при содействии США Израиль нанес удар по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана) и провинции Керманшах на западе Ирана.

Американский президент объяснил начало операции тем, что у Вашингтона «иссякло терпение» на переговорах с Тегерану по ядерной программе. Обращаясь с гражданам Ирана, президент США сказал: «Когда мы закончим, возьмите руководство в свои руки — оно будет принадлежать вам. Возможно, это будет ваш единственный шанс за многие поколения».