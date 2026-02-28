Эрдоган заявил об обеспокоенности ударами США и Израиля по Ирану

Турция опечалена и обеспокоена ударами США и Израиля по Ирану, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле, передает газета Sabah.

«Мы глубоко опечалены и обеспокоены американо–израильскими нападениями на наш соседний Иран, начавшимися по наущению Нетаньяху [премьер-министр Израиля]», — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что ранее проводил телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, однако восстановить доверие между сторонами не удалось.

«Желаемый результат не был достигнут, поскольку израильские усилия по «отравлению» [переговорного] процесса продолжались», — добавил он.

Несмотря на поддержку Тегерана, Эрдоган осудил ответные военные меры Ирана. «Мы также считаем неприемлемыми атаки иранских беспилотников на страны Персидского залива. Если пути для дипломатии не будут открыты, наш регион рискует оказаться втянутым в огненное кольцо», — предупредил турецкий лидер.

Президент Турции призвал лидеров исламского мира принять незамедлительные меры к урегулированию конфликта.

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. Израильские и американские военные нанесли удары по Тегерану. Также взрывы раздались в Исфахане, где находится крупнейший в республике ядерный центр, Кередже и провинции Керманшах.

В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам, которые расположены на Ближнем Востоке.