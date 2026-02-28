Политика

Трамп заявил, что Иран был близок к сделке, но отступил

Входит в сюжеты
В этой статье

Президент США Дональд Трамп заявил, что понял, что на самом деле Иран не хотел ядерной сделки. Об этом он сказал в интервью N12.

«Иранцы были близки к сделке, а затем отступили, снова были близки, а затем отступили, из чего я сделал вывод, что на самом деле они не хотели сделки», — сказал Трамп.

По его словам, он попросил свою команду рассказать ему «обо всех атаках, которые иранцы совершили в мире за последние 25 лет». «Я увидел, что каждый месяц они делали что-то плохое. Они что-то взрывали и убивали кого-то», — добавил он.

Глава Белого дома пояснил, что у него много вариантов выхода из ситуации.

«Я могу затянуть ее [операцию] и взять все под контроль, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки», — убежден Трамп.

Он сообщил, что у него был «хороший разговор» с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана. Американская сторона назвала операцию «Эпичная ярость», израильская — «Рык льва».

Тегеран ответил ракетным ударом по Израилю и военным базам США в регионе. Американские военные объекты были атакованы ракетами в Бахрейне, Иордании, Ираке, Кувейте, Катаре и ОАЭ.

Трамп, объявляя в Truth Social о начале «масштабной и непрерывной» операции, обвинил Иран в гибели сотен американских военнослужащих и нежелании отказываться от ядерных амбиций.

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны