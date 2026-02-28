Трамп заявил, что Иран был близок к сделке, но отступил

Президент США Дональд Трамп заявил, что понял, что на самом деле Иран не хотел ядерной сделки. Об этом он сказал в интервью N12.

«Иранцы были близки к сделке, а затем отступили, снова были близки, а затем отступили, из чего я сделал вывод, что на самом деле они не хотели сделки», — сказал Трамп.

По его словам, он попросил свою команду рассказать ему «обо всех атаках, которые иранцы совершили в мире за последние 25 лет». «Я увидел, что каждый месяц они делали что-то плохое. Они что-то взрывали и убивали кого-то», — добавил он.

Глава Белого дома пояснил, что у него много вариантов выхода из ситуации.

«Я могу затянуть ее [операцию] и взять все под контроль, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки», — убежден Трамп.

Он сообщил, что у него был «хороший разговор» с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана. Американская сторона назвала операцию «Эпичная ярость», израильская — «Рык льва».

Тегеран ответил ракетным ударом по Израилю и военным базам США в регионе. Американские военные объекты были атакованы ракетами в Бахрейне, Иордании, Ираке, Кувейте, Катаре и ОАЭ.

Трамп, объявляя в Truth Social о начале «масштабной и непрерывной» операции, обвинил Иран в гибели сотен американских военнослужащих и нежелании отказываться от ядерных амбиций.