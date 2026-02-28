Операция США против Ирана

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Главное

AP / ТАСС

Фото: AP / ТАСС

  • Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана) и провинции Керманшах на западе Ирана.
  • «Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы в отношении Государства Израиль», — заявил министр обороны Исраэль Кац.
  • Как заявил позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, операция под названием «Рык льва» продлится несколько дней. «Я призываю вас, граждане Израиля: вы должны прислушаться к указаниям тылового командования. В ближайшие дни в рамках операции «Рык льва» от нас всех потребуется выносливость и стойкость. Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться и вместе мы обеспечим вечность Израиля», — заявил премьер в видеообращении к согражданам.
  • В ожидании ответных ударов Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Среди ограничений — запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).
  • Операция проводится во взаимодействии с США. «США начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил американский президент Дональд Трамп в видеообращении, оупбликованном в Truth Social.

«Наша цель — защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима (...). Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также — нашим союзникам по всему миру», — сказал Трамп.

  • По его словам, операция направлена на ядерную и ракетную программы Ирана, цель — не допустить получение Тегераном ядерного оружия.

США назвали свою операцию против Ирана «Эпическая ярость».

  • Президент США назвал и другие цели — полностью уничтожить военно-морские силы Исламской республики и нейтрализовать иранские прокси в регионе (в их числе — ХАМАС в секторе Газа, «Хезболла» в Ливане и хуситы в Йемене).
  • Американский президент призвал жителей Ирана к свержению правительства — «возможно, это ваш единственный шанс на поколения вперед». «Обращаюсь к великому, гордому народу Ирана: сегодня вечером я говорю, что час вашей свободы настал. Оставайтесь в безопасности. Не выходите из дома. На улице очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, возьмите власть в свои руки. Она будет вашей», — сказал в обращении Трамп.
  • О том, что операция Израиля и США должна создать условия для смены власти в Иране, заявил и Нетаньяху. «Пришло время для всех слоев иранского народа — персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазцев — сбросить иго тирании и установить свободный и мирный Иран», — сказал он.
  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находится в Тегеране, он был переведен в безопасное место, сообщило агентство Reuters.
  • Чуть позже иранское агентство Nour News сообщило, что Тегеран выпустил по Израилю десятки баллистических ракет — к 11:30 мск зафиксировано две волны запусков.
  • Вкоро после этого взрывы прозвучали в Иерусалиме, сообщает The New York Times.

