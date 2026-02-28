Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он опубликовал видео в своей соцсети в Truth Social.

Трамп обвинил Иран в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против США и их союзников.

«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима, порочной группы очень жестких, ужасных людей. Его угрожающая деятельность непосредственно угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру», — заявил он.

Материал дополняется