Операция США против Ирана

От Тебриза до Абу-Даби: карта взрывов после операции США и ответа Ирана

В каких городах Ближнего Востока прозвучали взрывы после начала операции США

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли ряд ударов по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала Иерусалим и военные базы США на Ближнем Востоке. Где в регионе сообщалось о взрывах — на карте РБК

Операция США против Ирана
Утром 28 февраля Израиль и США атаковали Иран. О взрывах сообщалось в Тегеране, а также еще в ряде населенных пунктов и провинций, включая города Исфахан и Минаб. В последнем удар был нанесен по местной школе для девочек, пишут иранские агентства Fars и Mehr. Также о взрывах сообщали в нескольких городах Ирака.

В ответ Иран запустил десятки ракет и беспилотников по Израилю и военным базам США в регионе. О взрывах сообщалось в Иерусалиме, а также ОАЭ, Иордании, Катаре, Бахрейне и Кувейте.

