В Дубае при пожаре у отеля после падения обломков пострадали четверо

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Четыре человека пострадали в результате пожара в районе Палм-Джумейра в Дубае, сообщили власти эмирата в X.

По информации гражданской обороны Дубая, спасатели локализовали пожар. Пострадавших везут в больницы для оказания медицинской помощи.

«В отеле Fairmont на острове Палм-Джумейра в Дубае произошел пожар после падения ракеты. На данный момент есть информация о четырех пострадавших. Однако нет данных — гражданами какой страны они являются и туристы ли. Они госпитализированы. Отель и сам район традиционно популярны у российских туристов», — сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

В ответ на удары США и Израиля 28 февраля Иран атаковал в регионе американские военные объекты. Над Дубаем сбили ракеты, а в Абу-Даби были слышны взрывы.

Обломки ракеты упали в районе Палм-Джумейра, после чего у одного из отелей начался пожар.