Операция США против Ирана

В Дубае при пожаре у отеля после падения обломков пострадали четверо

Входит в сюжет
В этой статье

Четыре человека пострадали в результате пожара в районе Палм-Джумейра в Дубае, сообщили власти эмирата в X.

По информации гражданской обороны Дубая, спасатели локализовали пожар. Пострадавших везут в больницы для оказания медицинской помощи.

«В отеле Fairmont на острове Палм-Джумейра в Дубае произошел пожар после падения ракеты. На данный момент есть информация о четырех пострадавших. Однако нет данных — гражданами какой страны они являются и туристы ли. Они госпитализированы. Отель и сам район традиционно популярны у российских туристов», — сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

В ответ на удары США и Израиля 28 февраля Иран атаковал в регионе американские военные объекты. Над Дубаем сбили ракеты, а в Абу-Даби были слышны взрывы.

Обломки ракеты упали в районе Палм-Джумейра, после чего у одного из отелей начался пожар.

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Анастасия Карева
ДубайОАЭпожарИранпострадавшие