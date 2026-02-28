Операция США против Ирана

В Абу-Даби погиб человек при падении обломков ракет

В Абу-Даби в результате падения обломков сбитой ракеты погиб человек. Звуки взрывов ранее также слышали в элитном районе Дубая

В Абу-Даби в результате падения обломков погиб человек, сообщает госагентство страны со ссылкой на Минобороны.

Ведомство заявило, что ОАЭ стали жертвой «грубого нападения с применением иранских баллистических ракет», но силы ПВО успешно перехватили ряд ракет, однако обломки упали на жилой квартал.

«Соответствующие органы страны также отреагировали на обломки, упавшие на жилой район в Абу-Даби, что привело к материальному ущербу и гибели гражданина Азии», — говорится в сообщении.

Минобороны также подчеркнуло, что Эмираты оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории.

Ранее взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае. При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что угрозы для российских туристовв ОАЭ нет. Там объяснили, что авиабаза удалена от побережья.

США 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, она проводится вместе с Израилем.

