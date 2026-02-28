Может ли операция США и Израиля против Ирана перерасти в большую войну . Трамп и Нетаньяху призывают иранцев освободиться от «ига тирании»

Израиль и США атаковали крупнейшие города Ирана. Его ответные удары затронули многие страны региона. Может ли это противостояние перерасти в масштабную и продолжительную войну — в материале РБК

Тегеран, Иран (Фото: SalamPix / Abaca / Sipa USA / ТАСС)

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли совместные удары по объектам на территории Ирана. Объявляя в Truth Social о начале «масштабной и непрерывной» операции, американский президент Дональд Трамп значительную часть выступления посвятил критике властей Исламской республики, обвинив их в гибели сотен американских военнослужащих и нежелании отказываться от ядерных амбиций. Он также призвал иранский народ «взять власть в свои руки» после завершения военной кампании. В коротком телефонном интервью The Washington Post, данном уже после ударов, Трамп заявил, что все, чего он хочет, — это «свободы для людей» в Иране. «Мне нужна безопасная страна, и именно такой она у нас будет», — заключил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со схожим заявлением. В видеообращении к израильтянам он сказал, что цель ударов — помочь иранцам «освободиться от ига тирании и построить свободный и миролюбивый Иран».

Операция получила разные названия: американская сторона именует ее «Эпичная ярость», израильская — «Рык льва». Различаются и приоритеты союзников при выборе целей. Израиль, по данным NBC, сосредоточился на точечных ликвидациях представителей политического и военного руководства Ирана; США же атакуют объекты, связанные с ракетной и ядерной программами Исламской республики.

В итоге израильско-американским атакам подвергся целый ряд иранских городов и территорий — Тегеран, Исфахан (второй по величине город страны, где расположен крупнейший ядерный центр республики), пригород столицы Кередж, а также западная провинция Керманшах. Всего, по предварительным данным, поражено около 30 объектов. Источники Reuters сообщают, что в результате израильских атак, предположительно, погибли министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Тегеран эту информацию пока не подтверждает. При этом подтверждена гибель по меньшей мере 80 человек при попадании ракеты в школу в городе Минаб. По данным иранского общества Красного Полумесяца, погибло около 200 человек, около 700 получили ранения.

Исламская республика ответила ракетным ударом по Израилю и военным базам США в регионе. По данным иранского агентства Mehr, целями стали 14 американских военных объектов. Информации о погибших с израильской и американской стороны пока не поступало, хотя ранее Трамп призвал быть готовыми к боевым потерям.

Иранские удары затронули не только Израиль, но и большинство других стран региона. Военные объекты США были атакованы ракетами одновременно в Бахрейне, Иордании, Ираке, Кувейте, Катаре и ОАЭ. Министерство обороны ОАЭ заявило, что обломки ракет упали на жилые районы. Также сообщалось о взрывах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, однако нет точной информации, было ли это связано с ударами по территории королевства или по расположенным там американским установкам ПВО. МИД Саудовской Аравии осудил Иран за нарушение суверенитета соседних государств и выразил готовность «задействовать все возможности для содействия любым принимаемым ими мерам».

В прошлом Иран уже атаковал американские военные объекты в регионе. В ответ на убийство в 2020 году командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани были атакованы базы США в Ираке; в прошлом июне Иран нанес удары по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Как США готовились к атаке на Иран

К концу февраля США сосредоточили на Ближнем Востоке крупнейшую со времен вторжения в Ирак в 2003 году авиационную группировку, включающую десятки истребителей F-35, F-15 и F-16, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, а также самолеты E-11, которые используются для обеспечения воздушной связи, сообщала The Wall Street Journal (WSJ). Еще 26 января в регион прибыла авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln. В настоящее время, по данным AFP, помимо этого авианосца, в Аравийском море развернуто 12 боевых кораблей США, в том числе девять эсминцев и три прибрежных боевых корабля. К берегам Израиля также движется крупнейший авианосец Gerald R. Ford, ранее находившийся у Латинской Америки. 20 февраля он прошел Гибралтарский пролив и взял курс на восточное Средиземноморье, чтобы 2 марта встать на якорь у Хайфы.

С первыми угрозами военной интервенции в Иран Трампа выступил еще 2 января — тогда они были связаны с жестоким подавлением массовых протестов в Исламской республике. Волнения начались в конце декабря после обвала курса риала и быстро приняли антиправительственный характер, охватив десятки городов. Трамп заявил, что США «заряжены и готовы» прийти на помощь протестующим. Представитель Белого дома подтвердил серьезность намерений президента США, отметив, что с момента возвращения на президентский пост тот не раз демонстрировал, что держит свое слово, в том числе присоединившись к летним израильским ударам по Ирану.

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль атаковал сотни целей в Иране. Под удары попали преимущественно военные объекты и объекты атомной индустрии, где велось обогащение урана, который, как утверждают израильские власти, Тегеран планировал использовать для создания ядерного оружия. Иран в ответ выпустил по израильской территории около 550 баллистических ракет и 1 тыс. дронов. В ночь на 22 июня США нанесли серию ударов по ключевым объектам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В операции, получившей название Midnight Hammer («Полуночный молот»), участвовали свыше 125 боевых самолетов, включая семь стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Они сбросили противобункерные боеприпасы GBU-57 на подземные комплексы в Фордо и Натанзе. Одновременно с кораблей и подводных лодок ВМС США в Аравийском море были выпущены около 30 крылатых ракет Tomahawk по наземной инфраструктуре в Натанзе и Исфахане. 24 июня при посредничестве США было достигнуто перемирие между Израилем и Ираном. В Израиле этот конфликт называют 12-дневной войной.

В последующие дни Трамп неоднократно угрожал Ирану «немыслимыми» ударами, превосходящими по мощи июньские, и публично поддерживал протестующих, призывая их выходить на улицы и захватывать правительственные здания. Однако 14 января президент США неожиданно заявил, что убийства в Иране прекратились, — что многие наблюдатели расценили как сигнал об отказе от немедленных военных действий. Затем Трамп возобновил ядерные переговоры с Ираном, хотя и время от времени угрожал исламской республике «плохими вещами».

К каким последствиям может привести операция США и Израиля

Американские власти приступили к проработке конкретных сценариев возможной операции против Ирана в начале января, сообщали тогда The New York Times, Washington Post и The Wall Street Journal. Среди рассматриваемых вариантов фигурировали как кибератаки и точечные удары, так и полномасштабная воздушная кампания. 14 февраля Reuters сообщило о подготовке администрацией США к сценарию, при котором военная операция займет несколько недель. Уже после начала ударов собеседники телеканала NBC заявили, что операция продлится по меньшей мере несколько дней. The Washington Post сообщила со ссылкой на источник, что США продолжат наносить удары по меньшей мере в течение этих выходных.

28 февраля Reuters уточнило со ссылкой на неназванного израильского военного чиновника, что совместная операция США и Израиля против Ирана планировалась на протяжении нескольких месяцев, а ее конкретная дата была согласована еще несколько недель назад, несмотря на продолжавшиеся американо-иранские переговоры по ядерной сделке.

О растущей вероятности новых израильских ударов по Ирану NYT сообщила еще в начале ноября 2025 года, упомянув обеспокоенность Израиля тем, что значительная часть иранских запасов обогащенного урана уцелела после 12-дневной войны. Потенциальная военная операция обсуждалась на протяжении всех последующих месяцев. В конце декабря Нетаньяху заручился поддержкой Трампа на случай новых ударов по Ирану, выяснила газета. Вслед за декабрьской встречей двух лидеров в высших военных и разведывательных кругах США начались соответствующие внутренние консультации. Причем обсуждался уже не столько вопрос, способен ли Израиль нанести удар, сколько то, как именно Вашингтон мог бы помочь своему союзнику. 27-28 января начальник военной разведки Израиля генерал Шломи Биндер провел в Вашингтоне серию встреч с высокопоставленными представителями Пентагона, ЦРУ и Белого дома, сообщил Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. Иранская проблематика также обсуждалась на переговорах Нетаньяху с Трампом 11 февраля. По возвращении в Израиль глава кабинета рассказал, что американский президент верит в возможность заключения «хорошей сделки» с Тегераном. При этом сам Нетаньяху добавил, что «не скрывает своего общего скептицизма относительно возможности достижения какого-либо соглашения с Ираном».

Несмотря на звучащие из Вашингтона заявления о том, что конечная цель ударов — свержение режима в Тегеране, возможность реализации такого сценария оценивается экспертами как крайне низкая. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк в разговоре с РБК назвал подобный исход «маловероятным, хотя и не равным нулю». По его оценке, более реалистичным сценарием выглядит разрушение государственных институтов с последующим погружением страны в хаос. «Впрочем, судя по всему, в Вашингтоне уверены в своих силах и в том, что их подход принесет успех», — добавил эксперт.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Людмила Самарская предположила в беседе с РБК, что цели Израиля в рамках текущей операции также могут носить скорее прикладной характер: удары ориентированы прежде всего на нанесение ущерба военному потенциалу Ирана, его ракетной программе, нейтрализацию военно-административного руководства и управленческих структур. «Помимо этого, может стоять цель ослабления режима, однако едва ли его полного разрушения: это не представляется реалистичным для достижения извне», — пояснила Самарская.

Эксперт отметила, что, хотя израильская сторона действительно скептически относилась к перспективе ирано-американских переговоров, еще несколько месяцев назад она подавала сигналы о неготовности к эскалации. «Судя по всему, ситуация несколько изменилась — видимо, под влиянием позиции США», — констатирует Самарская. При этом она убеждена, что к затяжной масштабной конфронтации с Ираном Израиль не готов: две страны уже давно находятся в режиме непрямого противостояния относительно низкой интенсивности, однако сейчас израильские военные, вероятно, постараются достичь своих целей в максимально сжатые сроки и, вероятно, даже не рассматривают возможность ведения наземных военных действий.

Несмотря на то, что под ударами Ирана оказались объекты во многих странах региона, по мнению Юрка, переход к общерегиональной войне маловероятен. «Удары Ирана по американским базам в странах-союзницах США наверняка были заранее с ними согласованы, и потому ожидать с их стороны ответных военных действий в адрес Ирана не стоит», — полагает эксперт. По оценкам Юрка и Самарской, нынешний конфликт скорее станет повторением июньской ситуации, своего рода «12-дневной войной 2.0», то есть ограниченной кампанией с точечными авиаударами и ликвидациями. «Ее ход, однако, будет зависеть и от успешности израильских ударов, и от масштаба иранского ответа», — резюмировала Самарская.

Для чего США и Иран вели переговоры

Удары Израиля и США по Ирану были нанесены всего через два дня после очередного раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. 6 февраля они были возобновлены при посредничестве Омана; с тех пор стороны провели три встречи — одну в оманской столице Маскат и затем две в Женеве; последние переговоры состоялись 26 февраля. Иран на них представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

Главным требованием Вашингтона был полный отказ Тегерана от обогащения урана (даже не на уровне 3,67%, который предусматривала заключенная в 2015 году многосторонняя ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий) и сокращение имеющегося у него обогащенного материала. Накануне третьего раунда в интервью Fox News Уиткофф заявил, что Тегеран «находится в неделе» от получения материала для создания атомной бомбы, и от лица президента США высказал недоумение, почему при таком усилении американских сил в регионе Иран не капитулирует.

В то время как Тегеран говорил о «позитивном начале» переговоров и «хорошем прогрессе», а Маскат заявлял о сделке «в пределах досягаемости», Вашингтон от позитивных оценок воздерживался и неофициально выказывал недовольство. Так, после второго раунда 17 февраля в Женеве один из американских собеседников Axios назвал переговоры с Ираном «бургером ни с чем»; после третьей встречи один источник издания оценил встречу позитивно (при этом не предоставив деталей), другой же сообщил о разочаровании Штатов.

До февраля переговоры по ядерной программе были на паузе, хотя до 12-дневной войны стороны за два месяца провели пять раундов консультаций, шестой был запланирован на 15 июня. Американо-израильские удары по иранским ядерным объектам прервали их.

И Вашингтон, и Тегеран понимали, что реального результата нынешние консультации не принесут, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин. «Операция была спланирована давно. Для Трампа переговоры были дымовой завесой, чтобы усилить свою мощь на Ближнем Востоке. А для иранцев это была возможность оттянуть день начала операции, — сказал РБК эксперт. — США прекрасно понимали, что Иран на их требования не пойдет. А в Иране оценили, что в случае удара режим сохранится с большей вероятностью, чем если бы республика согласилась на американские требования».