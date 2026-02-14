Силы ПВО уничтожили 55 дронов над Россией за три часа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 украинских беспилотника самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 29 — сбили над акваторией Азовского моря. Еще 23 БПЛА военные перехватили над Краснодарским краем, три — над Черным морем.

На фоне атаки беспилотников аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Вечером 14 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль. По словам его словам, пострадали два мирных жителя. Мужчина получил осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму.