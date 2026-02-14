 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО уничтожили 55 дронов над Россией за три часа

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 украинских беспилотника самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 29 — сбили над акваторией Азовского моря. Еще 23 БПЛА военные перехватили над Краснодарским краем, три — над Черным морем.

Военные сбили над Россией девять дронов за четыре часа
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

На фоне атаки беспилотников аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Вечером 14 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль. По словам его словам, пострадали два мирных жителя. Мужчина получил осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
беспилотники БПЛА ПВО Минобороны Краснодарский край Черное море Азовское море
Материалы по теме
Военные сбили над Россией девять дронов за четыре часа
Политика
В ЛНР 19 человек получили ранения при атаке дронов
Политика
За ночь силы ПВО уничтожили 58 дронов над четырьмя регионами России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Украина сообщила об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго» Политика, 14 фев, 23:57
Глейхенгауз будет тренером Петросян на Олимпиаде Спорт, 14 фев, 23:56
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 14 фев, 23:49
Россиянка вышла в 1/4 финала в шорт-треке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 14 фев, 23:41
Еврокомиссар сочла невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году Политика, 14 фев, 23:34
Российская шорт-трекистка вышла в 1/4 финала Олимпиады на 1000 м Спорт, 14 фев, 23:32
Силы ПВО уничтожили 55 дронов над Россией за три часа Политика, 14 фев, 23:26
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Организаторы Олимпиады организовали дополнительную поставку презервативов Спорт, 14 фев, 23:23
Семья Превц завоевала девятую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина Спорт, 14 фев, 23:04
Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область Политика, 14 фев, 23:01
МЧС назвало причину взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде Общество, 14 фев, 22:56
Олимпийской чемпионкой в скелетоне впервые в истории стала австрийка Спорт, 14 фев, 22:42
В Сергиевом Посаде потушили открытое горение в частных домах после взрыва Общество, 14 фев, 22:41
Франция раскрыла, почему Париж не исключает прямых контактов с Москвой Политика, 14 фев, 22:28