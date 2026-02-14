 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Военные сбили над Россией девять дронов за четыре часа

Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

По три дрона ВСУ уничтожили над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

На фоне атаки беспилотников менее часа назад ввели ограничения на полеты в аэропорту Краснодара (Пашковский).

В шести районах Ростовской области отразили атаку дронов
Политика

Вечером в субботу, 14 февраля, 15 человек пострадали при налете беспилотников на поселок Центральный в Перевальском районе ЛНР, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Позже глава республики Леонид Пасечник сообщил, что количество пострадавших выросло до 19 человек, включая десятилетнюю девочку.

В результате атаки повреждения получили десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. В муниципальном округе развернули оперштаб, жителей переводят в пункты временного размещения.

