Военные сбили над Россией девять дронов за четыре часа
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
По три дрона ВСУ уничтожили над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
На фоне атаки беспилотников менее часа назад ввели ограничения на полеты в аэропорту Краснодара (Пашковский).
Вечером в субботу, 14 февраля, 15 человек пострадали при налете беспилотников на поселок Центральный в Перевальском районе ЛНР, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Позже глава республики Леонид Пасечник сообщил, что количество пострадавших выросло до 19 человек, включая десятилетнюю девочку.
В результате атаки повреждения получили десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. В муниципальном округе развернули оперштаб, жителей переводят в пункты временного размещения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»