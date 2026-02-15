 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Сочи отразили атаку беспилотников

Мэр Прошунин: в Сочи отразили атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам мэра Сочи Прошунина, ни один человек не пострадал, повреждений или возгораний инфраструктуры не было. Минобороны ране сообщило о перехвате 55 дронов над Кубанью, Черным и Азовским морями

В Сочи Краснодарского края отразили атаку беспилотников, ни один человек не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале в 1:31 мск.

«Все экстренные службы и силы города находятся в полной готовности к немедленному реагированию на любую нештатную ситуацию», — добавил он.

В 1:41 мск Прошунин сообщил об отмене беспилотной опасности в Сочи. Он призвал местных жителей не подходить к обломкам беспилотников и не снимать места падения. После этого, в 2:48 мск, мэр вновь объявил воздушную опасность в Сочи.

Аэропорт Сочи ввел ограничения на прием и выпуск рейсов
Политика

Об отражении атаки дронов мэр Сочи также сообщал в 23:17 мск. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

В Геленджике, Новороссийске и Анапе сработали сирены на фоне угрозы атаки дронов.

Минобороны ранее сообщило об уничтожении 55 дронов в период с 20:00 до 23:00 мск: больше всего дронов — 29 — сбили над акваторией Азовского моря. Еще 23 беспилотника военные перехватили над Краснодарским краем, три — над Черным морем.

На фоне угрозы атаки беспилотников полеты ограничили аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. На момент написания материала ограничения в них продолжают действовать.

Теги
Егор Алимов
Андрей Прошунин Сочи Краснодарский край дроны
