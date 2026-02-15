В Сочи отразили атаку беспилотников
В Сочи Краснодарского края отразили атаку беспилотников, ни один человек не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале в 1:31 мск.
«Все экстренные службы и силы города находятся в полной готовности к немедленному реагированию на любую нештатную ситуацию», — добавил он.
В 1:41 мск Прошунин сообщил об отмене беспилотной опасности в Сочи. Он призвал местных жителей не подходить к обломкам беспилотников и не снимать места падения. После этого, в 2:48 мск, мэр вновь объявил воздушную опасность в Сочи.
Об отражении атаки дронов мэр Сочи также сообщал в 23:17 мск. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
В Геленджике, Новороссийске и Анапе сработали сирены на фоне угрозы атаки дронов.
Минобороны ранее сообщило об уничтожении 55 дронов в период с 20:00 до 23:00 мск: больше всего дронов — 29 — сбили над акваторией Азовского моря. Еще 23 беспилотника военные перехватили над Краснодарским краем, три — над Черным морем.
На фоне угрозы атаки беспилотников полеты ограничили аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. На момент написания материала ограничения в них продолжают действовать.
