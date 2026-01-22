 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Претензии США на Гренландию⁠,
Daily Mail узнал об идее Трампа выплатить по $1 млн жителям Гренландии

Претензии США на Гренландию
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент США Дональд Трамп задумался над предложением выплатить жителям Гренландии по $1 млн каждому, если те проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам. Об этом пишет Daily Mail.

В статье говорится, что Трамп одним из инструментов для присоединения острова видит выплату $1 млн каждому из 57 тыс. жителей Гренландии.

The Telegraph узнала условия сделки Трампа по Гренландии
Политика
Дональд Трамп

Ранее в январе Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в США обсуждали идею разовых выплат жителям Гренландии в размере $10–100 тыс. на человека, чтобы склонить их к выходу из состава Дании и возможному присоединению к США. Инициатива рассматривается как одна из тактик Белого дома, но может быть воспринята как унизительная для населения острова, говорилось в сообщении.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Трамп пообещал, что Штаты не будут использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Вместе с тем, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже Гренландии США и добавил, что датчане категорически отвергают передачу Гренландии США.

The Telegraph сообщила позже, что сделка США по Гренландии не предполагает ее покупки, а предусматривает суверенный контроль США над отдельными военными базами по модели британских баз на Кипре. США смогут вести военные и разведывательные операции и участвовать в развитии региона, при сохранении суверенитета Дании над островом.

После начала второго президентского срока в ноябре 2024 года Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия необходима США ради национальной безопасности.

В ответ на угрозы Трампа присоединить остров, восемь государств ЕС, включая Данию, под чьей юрисдикцией находится Гренландия, направили на остров войска. Тогда Трамп анонсировал против этих стран пошлины с 1 февраля 2026 года, однако 21 января заявил, что отменил их ввод после переговоров с генсеком НАТО Марко Рютте.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
