Трамп объяснил, зачем США Гренландия, и призвал НАТО возглавить ее захват

НАТО должен помочь США завоевать Гренландию, заявил Дональд Трамп. В Дании считают, что это может привести к концу аьлянса. Власти Гренландии также отвергают идею присоединения к Соединенным Штатам

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, процесс ее завоевания Америкой должен возглавить НАТО, заявил президент США Дональд Трамп.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Она жизненно необходима для создания «Золотого купола», который мы возводим. НАТО должно возглавить процесс ее завоевания», — написал лидер США в Truth Social.

Премьер-министр Дании накануне заявила, что силовой сценарий со стороны США означал бы конец НАТО.

Ранее глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. В ответ на это Дональд Трамп назвал нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов «их проблемой».

12 января на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По словам, конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

На фоне этого Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовые отряды для подготовки к приему более крупных сил армии страны, передает Danmarks radio.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что возможный захват Гренландии может стать одной из «саморазрушительных» целей Соединенных Штатов. По его словам, обсуждение военного варианта подрывает доверие союзников к Вашингтону и может нанести ущерб отношениям внутри НАТО.

Гренландия, где проживают около 57 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела ограниченное самоуправление и собственный парламент. В 2009 году она получила автономию с самостоятельным выбором во внутренней политике, но осталась частью королевства.