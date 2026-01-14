 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп объяснил, зачем США Гренландия, и призвал НАТО возглавить ее захват

Трамп: НАТО должен возглавить процесс получения США Гренландии
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
НАТО должен помочь США завоевать Гренландию, заявил Дональд Трамп. В Дании считают, что это может привести к концу аьлянса. Власти Гренландии также отвергают идею присоединения к Соединенным Штатам
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, процесс ее завоевания Америкой должен возглавить НАТО, заявил президент США Дональд Трамп.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Она жизненно необходима для создания «Золотого купола», который мы возводим. НАТО должно возглавить процесс ее завоевания», — написал лидер США в Truth Social.

Премьер-министр Дании накануне заявила, что силовой сценарий со стороны США означал бы конец НАТО.

Дания направила в Гренландию солдат и военную технику
Политика
Фото:Guglielmo Mangiapane / Reuters

Ранее глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию. В ответ на это Дональд Трамп назвал нежелание жителей Гренландии вступать в состав Соединенных Штатов «их проблемой»

12 января на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По словам, конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

На фоне этого Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовые отряды для подготовки к приему более крупных сил армии страны, передает Danmarks radio.

Bloomberg узнал о намерении Дании и Гренландии переубедить Трампа
Политика
Джей Ди Вэнс и Марко Рубио

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что возможный захват Гренландии может стать одной из «саморазрушительных» целей Соединенных Штатов. По его словам, обсуждение военного варианта подрывает доверие союзников к Вашингтону и может нанести ущерб отношениям внутри НАТО.

Гренландия, где проживают около 57 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела ограниченное самоуправление и собственный парламент. В 2009 году она получила автономию с самостоятельным выбором во внутренней политике, но осталась частью королевства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Гренландия США Дания Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Генерал армии США назвал «саморазрушительным» возможный захват Гренландии
Политика
Politico рассказало о стратегической ошибке ЕС в Гренландии
Политика
Bloomberg узнал о намерении Дании и Гренландии переубедить Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Дума одобрила в 1-м чтении проект о праве управдомов уходить в отставку Недвижимость, 16:14
Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане Общество, 16:12
В «Ростове» объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА Спорт, 16:11
«Росатом» заблокировал смену гендиректора управляющей компании «Дело» Бизнес, 16:11
Дания направила в Гренландию солдат и военную технику Политика, 16:08
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов Спорт, 16:01
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Власти предложили ограничить расходы внесенных в перечень экстремистов Политика, 15:57
Стейблкоин проекта Трампов попробуют официально внедрить в Пакистане Крипто, 15:52
Умер прошедший Великую Отечественную войну актер Виктор Рухманов Общество, 15:49
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорс Образование, 15:41
Главные факты из биографии актера Игоря Золотовицкого 15:40
Лавров отметил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером Политика, 15:33